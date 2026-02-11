„EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!

Rapid a părăsit Cupa României și a ratat primul obiectiv al sezonului, dar continuă lupta pentru titlu în liga 1, chiar dacă jocul echipei favorite lasă de dorit. Discutăm cu Ioniță I, îl ascultăm pe Gâlcă și vorbim cu voi despre următoarele meciuri și despre așteptările pe care le aveți voi de la Costel Gâlcă și de la jucătorii lui.

Vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe canalul de YouTube – ProSport de la ora 16:45!