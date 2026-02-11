Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Andrei Marga, nemilos cu regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan: E un regim prostocractic în profunzimea lui/Deciziile sunt luate de oameni incompetenți

Andrei Marga, nemilos cu regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan: E un regim prostocractic în profunzimea lui/Deciziile sunt luate de oameni incompetenți

11 feb. 2026, 15:32, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Externe Andrei Marga a fost extrem de critic la adresa actualei puteri, și mai ales la adresa liderilor Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Ca notă generală, deficitul major al actualei guvernări este calitatea profesională extrem de slabă în funcțiile cheie, apreciază Marga. 

Fost ministru de Externe și fost ministru al Educației, Andrei Marga s-a dovedit nemilos față de regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan. În viziunea lui Marga, vorbim de un regim care a eliminat meritocrația și încurajează chiar impostura.

Andrei Marga: E un regim prostocractic în profunzimea lui. Se adâncește prostocrația, deciziile sunt luate de oameni incompetenți. probabil că și alții simt acest plus, simt în plus că trebuie gândit mai adânc decât simplu fapt că se taxează oameni sărmani, că sunt jupuiți niște oameni care vor să facă ceva în această țară, să investească, etc. etc. Deci trebuie gândit mai profund și, într-adevăr, plecarea unui ins rezolvă o părticică, 5% din problemă, dar trebuie după aceea să plece mulți inși. Pentru că trebuie recunoscut totuși, eu atunci când am spus că România a intrat sub un regim prostocratic, eram mai optimist. Credeam că formula mea va provoca un pic pe mulți și va trece ca una care nu-i chiar realistă. Or se adâncește prostocrația. 

Ionuț Cristache: Stați, au venit olimpicii la putere și se adâncește prostocrația?

Decizia este luată de oameni tot mai incompetenți

Marga: Decizia este luată de oameni tot mai incompetenți. Sigur, putem discuta, e foarte relevant. Dacă un guvern se gândește cum să normeze activitatea profesorilor încât să stea 8 ore în școală…  Profesorilor mai întâi. Păi nu mă interesează să stea în școală, mă interesează să stea în bibliotecă, mă interesează să stea în analiză. Asta mă interesează. Iar la actori la fel. Adică mă interesează să stea pe acolo prin sălile de teatru sau prin birouri? Nu, mă interesează ca el să pregătească așa cum crede, cum e profesia lui.

Dar dau și alte două exemple chiar recente, putem da n exemple, din păcate. Vedeți, se discută de reforma administrației. Păi, oamenii ăștia nu știu ce înseamnă noțiunile de reformă. Mă scuzați, asta se învăța în clasa a 10-a, în mod normal. E adevărat, probabil că erau elevi foarte slabi. Acum, la Curtea Constituțională, numim niște oameni care nu sunt pentru acest rol, care n-au idee despre ce e vorba. Dar nu că n-au idee, ei au ambiții, dar n-au pregătirea pentru asta.

