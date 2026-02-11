Prima pagină » Actualitate » CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate

CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate

11 feb. 2026, 11:08, Actualitate
CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate
Sursa FOTO: prosport.ro

CFR Cluj este pe val: are 7 victorii la rând în Liga 1 și tocmai a eliminat Rapidul din Cupa României. Cu asemenea rezultate, nu-i de mirare că pentru jucătorii antrenați de Daniel Pancu încep să curgă ofertele, scrie PROSPORT.

Finanțatorul Ioan Varga are pe masă o propunere de transfer pentru unul dintre titulari venită din Rusia.

Ce a decis Varga

În ultima etapă de campionat, CFR a trecut la pas de „U”, câștigând unul dintre cele mai încinse derby-uri din istoria recentă a Clujului. Potrivit PROSPORT, după meci, Matei Ilie a fost cerut în Rusia, pe adresa grupării „feroviare” venind o ofertă concretă de transfer.

Krylia Sovetov Samara a pus pe masă suma de 900.000 de euro pentru fundașul central al CFR-ului. Însă, răspunsul patronului Ioan Varga a fost categoric – Matei Ilie nu pleacă pe acești bani, mai ales că rușii vor să facă plata în mai multe tranșe.

În plus, se pare că nici jucătorul nu a fost prea încântat de varianta unui transfer în Rusia. La 23 de ani, Matei Ilie este titular incontestabil în defensiva ardelenilor, cu 29 de meciuri jucate în acest sezon, trei goluri și trei pase decisive. Are o cotă de piață estimată la aproximativ 1,7 milioane de euro

„Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie. Dar suma este prea mică pentru pretenţiile noastre. Matei Ilie va rămâne la echipă până în vară. Este decizia mea”, a reacţionat Varga.

Cine este noul star de la CFR

Pe de altă parte, se pare că finanțatorul CFR-ului este încântat de un alt tânăr de perspectivă, Lorenzo Biliboc. Îl consideră viitorul star al echipei și speră ca în curând să atragă atenția marilor cluburi europene.

„De la meci mă așteptam la mai mult, dar cea mai frumoasă surpriză a fost Biliboc. Va fi următorul jucător care va pleca pe bani mulți. Următorul Louis Munteanu. Îmi place foarte mult. Are viteză, explozie. Este cel mai bun tânăr jucător din România. Trebuie să nu uităm că are doar 18 ani. Mi-au tot spus despre el că are calități și am cerut să-l lase să joace cât mai mult, să-l vedem. Mereu voi promova și jucători tineri”, a spus Varga.

Întrebat cât costă acum Lorenzo Biliboc, în opinia sa, patronul din Gruia a răspuns: „Am dat puțini bani pentru el, nici nu știu cât. Mie nu-mi place să fac eu prețuri pe jucători, dar fără 5 milioane de euro n-aș discuta cu nimeni, în acest moment. Dar, vedem ce face în viitor, el va mai crește”.

