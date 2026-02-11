Prima pagină » Sport » Noi probleme la Jocurile Olimpice de iarnă. Două sportive au fost descalificate după ce au trișat. Ce s-a găsit pe schiurile lor

Noi probleme la Jocurile Olimpice de iarnă. Două sportive au fost descalificate după ce au trișat. Ce s-a găsit pe schiurile lor

11 feb. 2026, 12:38, Sport
Noi probleme la Jocurile Olimpice de iarnă. Două sportive au fost descalificate după ce au trișat. Ce s-a găsit pe schiurile lor
Han Dasom Foto: Getty Images

Două schioare sud-coreene de fond au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă după ce pe schiurile lor a fost găsit un tip de ceară interzis, potrivit BBC. 

Han Dasom şi Lee Eui-jin au fost descalificate din runda de calificare pentru sprintul clasic feminin după ce echipamentul lor „a fost testat pozitiv pentru fluor”, a transmis Federaţia Internaţională de Schi şi Snowboard (FIS).

Fluorul, sau ceara fluorurată pentru schiuri, a fost interzis de FIS începând cu sezonul 2023-24, pentru că este hidrofug şi a fost utilizat iniţial pe bărci cu pânze, la exterior, pentru a le face să alunece mai bine, înainte de a fi introdus în schi în anii 1980.

Federaţia Internaţională de Schi a precizat că sportivele coreene ar fi încălcat o regulă care interzice utilizarea ceară cu fluor, deoarece aceasta „poate constitui un avantaj competitiv”.

Clasaţi pe locurile 157 şi 158 în Cupa Mondială, Han şi Lee nu erau considerate favorite pentru medalii la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

După controversa ”Penis-gate”, apar noi probleme în competiția de schi de la JO

Înainte de descalificările lui Han şi Lee, schiul olimpic fusese afectat de acuzaţii potrivit cărora schiorii îşi injectau acid hialuronic în organele genitale pentru a obţine un avantaj competitiv.

Deşi acuzaţiile ar putea fi doar speculaţii, săritorii cu schiurile sunt supuşi unor controale riguroase pentru a se asigura că nu îşi modifică zona inghinală a costumelor de schi pentru a obţine un avantaj.

Înaintea acestui sezon, sportivii au fost supuşi unei scanări 3D a corpului pentru a se determina dimensiunea costumului de competiţie şi pentru a se preveni modificarea acestuia de către sportivi.

Potrivit studiilor științifice, orice creştere a suprafeţei unui costum de schi poate transforma efectiv săritorul într-un planor uman, ceea ce înseamnă că, cu cât este mai mare o anumită umflătură, cu atât mai departe ar putea zbura.

AUTORUL RECOMANDĂ

Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, creația unui designer din Iași. A făcut și costumele digitale din Minecraft

Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români vor evolua duminică

Recomandarea video

Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
Cancan.ro
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: 'Nu mai scap de Ciucu'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști dacă ai sub 0,40 mg/l
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un sanctuar roman vechi de 2.000 de ani din Bavaria i-a uimit pe arheologi
FLASH NEWS Televiziunea Realitatea Plus s-a ales cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA
15:12
Televiziunea Realitatea Plus s-a ales cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA
LIFESTYLE Ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească, iar gălbenușul să fie moale. Tehnica a devenit virală
15:03
Ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească, iar gălbenușul să fie moale. Tehnica a devenit virală
CONTROVERSĂ Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”
14:58
Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”
FLASH NEWS Sindicaliștii din Sănătate l-au notificat oficial pe Bolojan că vor să intre în grevă
14:56
Sindicaliștii din Sănătate l-au notificat oficial pe Bolojan că vor să intre în grevă
ECONOMIE Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România
14:54
Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România
ULTIMA ORĂ CAB a respins cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș
14:47
CAB a respins cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș

Cele mai noi

Trimite acest link pe