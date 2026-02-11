Noi probleme la Jocurile Olimpice de iarnă. Două sportive au fost descalificate după ce au trișat. Ce s-a găsit pe schiurile lor

Două schioare sud-coreene de fond au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă după ce pe schiurile lor a fost găsit un tip de ceară interzis, potrivit BBC.

Han Dasom şi Lee Eui-jin au fost descalificate din runda de calificare pentru sprintul clasic feminin după ce echipamentul lor „a fost testat pozitiv pentru fluor”, a transmis Federaţia Internaţională de Schi şi Snowboard (FIS).

Fluorul, sau ceara fluorurată pentru schiuri, a fost interzis de FIS începând cu sezonul 2023-24, pentru că este hidrofug şi a fost utilizat iniţial pe bărci cu pânze, la exterior, pentru a le face să alunece mai bine, înainte de a fi introdus în schi în anii 1980.

Federaţia Internaţională de Schi a precizat că sportivele coreene ar fi încălcat o regulă care interzice utilizarea ceară cu fluor, deoarece aceasta „poate constitui un avantaj competitiv”.

Clasaţi pe locurile 157 şi 158 în Cupa Mondială, Han şi Lee nu erau considerate favorite pentru medalii la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

După controversa ”Penis-gate”, apar noi probleme în competiția de schi de la JO

Înainte de descalificările lui Han şi Lee, schiul olimpic fusese afectat de acuzaţii potrivit cărora schiorii îşi injectau acid hialuronic în organele genitale pentru a obţine un avantaj competitiv.

Deşi acuzaţiile ar putea fi doar speculaţii, săritorii cu schiurile sunt supuşi unor controale riguroase pentru a se asigura că nu îşi modifică zona inghinală a costumelor de schi pentru a obţine un avantaj.

Înaintea acestui sezon, sportivii au fost supuşi unei scanări 3D a corpului pentru a se determina dimensiunea costumului de competiţie şi pentru a se preveni modificarea acestuia de către sportivi.

Potrivit studiilor științifice, orice creştere a suprafeţei unui costum de schi poate transforma efectiv săritorul într-un planor uman, ceea ce înseamnă că, cu cât este mai mare o anumită umflătură, cu atât mai departe ar putea zbura.

