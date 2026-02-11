Prima pagină » Știri externe » Zelenski răsuflă ușurat: Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Când vor fi efectuate primele plăți

11 feb. 2026, 15:32
Zelenski răsuflă ușurat: Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Când vor fi efectuate primele plăți

Parlamentul European (PE) a aprobat, miercuri, trei proiecte de lege care pun la dispoziția Ucrainei un împrumut UE de 90 de miliarde de euro. Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina“ va contribui la satisfacerea nevoilor „urgente“ ale țării, în contextul în care intră în al cincilea an de război cu Rusia. Consiliul European urmează să semneze oficial acordul, permițând începerea efectuării plăților către Ucraina în aprilie, relatează Kyiv Independent.

În cadrul schemei, Ucraina va putea cheltui 60 de miliarde de euro din împrumut pe arme și echipamente militare, extrem de necesare pentru a combate invazia Rusiei, restul fiind alocat pentru sprijin bugetar general. Fără aceste fonduri, Ucraina ar fi rămas fără numerar până la mijlocul anului 2026.

Împrumutul de sprijin va fi finanțat prin împrumuturi comune ale UE de pe piețele de capital, iar costurile aferente serviciului datoriei vor fi acoperite din bugetele anuale ale UE. Comisia a estimat costurile serviciului datoriei la aproximativ 1 miliard de euro pentru 2027 și la aproximativ 3 miliarde de euro pe an începând cu 2028. Ucraina va trebui să ramburseze banii doar după ce primește despăgubiri de război din partea Rusiei.

Propunerea privind împrumutul de sprijin pentru Ucraina a fost aprobată cu 458 de voturi pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri.

Consiliul European trebuie să adopte oficial pachetul pentru ca, ulterior, Comisia să poată efectua prima plată la „începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2026“. Împrumutul de sprijin din partea UE a fost convenit în cadrul Consiliului European de la Bruxelles, pe 18 decembrie 2025.

„Întrucât Cehia, Ungaria și Slovacia au optat pentru renunțarea la sprijinul acordat împrumutului, acordul a fost încheiat în cadrul procedurii de cooperare consolidată, un mecanism care permite statelor membre ale UE care doresc să colaboreze în domenii specifice în absența unanimității.“, scrie PE.

 

