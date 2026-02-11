Moment important pentru naționala României. Joi seară vom afla grupele în Liga Națiunilor B a fotbal, ediția 2026-2027.

Tragerea la sorți se va desfășura la Bruxelles, în Expo Hall 3, și va începe la ora 19:00.

Când aflăm grupa României pentru Liga Națiunilor la fotbal! Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță vor fi prezenți la Bruxelles

După ce și-a câștiga grupa în ediția precedentă a Ligii Națiunilor, echipa națională a României a promovat în Divizia B.

Tot joi, dimineață, UEFA va organiza în același loc un congres al forului continental la care va participa și șeful FRF, Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu nu va fi prezent. Selecționerul naționalei României a avut nevoie de internare în urma unei infecții cauzată de scăderea imunității organismului.

La eveniment vor veni Mihai Stoichiță și antrenorul secund Ionel Gane.

Liga A

Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania

Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația

Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia

Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia și Turcia

Liga B

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Liga C

Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan

Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia

Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia

Urna 4: Letonia/Gibraltar, Luxemburg/Malta, Moldova, San Marino

Liga D

Urna 1: Azerbaidjan, Lituania

Urna 2: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Liechtenstein, Andorra

Calendarul Ligii Națiunilor

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026

Etapa a 2-a: 27-29 septembrie 2026

Etapa a 3-a: 30 septembrie – 3 octombrie 2026

Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026

Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026

Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026

Sferturi de finală: 25-30 martie 2027

Playoff-ul de retrogradare-promovare în Liga A/Liga B: 25-30 martie 2027

Faza finală: 9-13 iunie 2027

Vești bune de la UEFA

România va avea şi o a doua brigadă delegată în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin, anunţă FRF.

Alina Peşu va conduce duelul Wolfsburg (Germania) şi Juventus (Italia), programat joi, 12 februarie, de la 19:45. Arbitrii asistenţi vor fi Daniela Constantinescu şi Cătălina Nan, iar al patrulea oficial Eleni Antoniou (Grecia). În camera VAR vor fi Lukas Fähndrich şi Michèle Schmölzer din Elveţia.

Celelalte dueluri din play-off sunt Atletico Madrid – Manchester United, Paris FC – Real Madrid şi OH Leuven – Arsenal. La acest joc din urmă va fi la centru Iuliana Demetrescu (foto), alături de o brigadă din care mai fac parte Bianca Florea şi Roxana Ivanov (asistenţi), Ana Maria Terteleac (al patrulea oficial), Sebastian Colţescu şi Adrian Costreie (VAR).

