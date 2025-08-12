Fundașul român de la Tottenham se află în perioada de refacere după o accidentare la genunchi suferită în ianuarie, într-un meci cu Elfsborg din Europa League. Ar putea reveni pe teren la toamnă.

Radu Drăgușin, jucător de 23 de ani, a vorbit și despre calificarea la CM 2026, naționala fiind pe locul trei în Grupa H din preliminarii.

Naționala mai are de jucat alte patru meciuri în acest an, cu Cipru, Austria, Bosnia-Herțegovina și San Marino.

Când revine Radu Drăgușin, după accidentarea gravă suferită la începutul anului. „Sunt în ultima fază a recuperării”

Radu Drăgușin a avut ruptură de ligamente încrucișate și în februarie s-a operat la o clinică din Anglia.

„Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.

Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentat și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil.

E dificil până accepți ce ți s-a întâmplat și până reușești să îți creezi o rutină, acum nu mai e rutina de a merge să te antrenezi, te duci la antrenament să te recuperezi. Îmi lipsește terenul, îmi lipsesc colegii.

Dintre mesajele primite, foarte multe au fost și de la colegii de la națională. Am creat o familie și au fost acolo pentru mine. Am încercat să vin și să îi susțin la meciuri, cel puțin la cele de acasă. A fost foarte greu, nu sunt obișnuit să fiu în tribună”, a declarat Radu Drăgușin pentru site-ul oficial al FRF.