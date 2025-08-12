Prima pagină » Sport » Când REVINE Radu Drăgușin, după accidentarea gravă suferită la începutul anului. „Sunt în ultima fază a recuperării”

Când REVINE Radu Drăgușin, după accidentarea gravă suferită la începutul anului. „Sunt în ultima fază a recuperării”

12 aug. 2025, 08:28, Sport
Când REVINE Radu Drăgușin, după accidentarea gravă suferită la începutul anului. „Sunt în ultima fază a recuperării”

Fundașul român de la Tottenham se află în perioada de refacere după o accidentare la genunchi suferită în ianuarie, într-un meci cu Elfsborg din Europa League. Ar putea reveni pe teren la toamnă.

Radu Drăgușin, jucător de 23 de ani, a vorbit și despre calificarea la CM 2026, naționala fiind pe locul trei în Grupa H din preliminarii.

Naționala mai are de jucat alte patru meciuri în acest an, cu Cipru, Austria, Bosnia-Herțegovina și San Marino.

Când revine Radu Drăgușin, după accidentarea gravă suferită la începutul anului. „Sunt în ultima fază a recuperării”

Radu Drăgușin a avut ruptură de ligamente încrucișate și în februarie s-a operat la o clinică din Anglia.

„Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.

Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentat și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil.

E dificil până accepți ce ți s-a întâmplat și până reușești să îți creezi o rutină, acum nu mai e rutina de a merge să te antrenezi, te duci la antrenament să te recuperezi. Îmi lipsește terenul, îmi lipsesc colegii.

Dintre mesajele primite, foarte multe au fost și de la colegii de la națională. Am creat o familie și au fost acolo pentru mine. Am încercat să vin și să îi susțin la meciuri, cel puțin la cele de acasă. A fost foarte greu, nu sunt obișnuit să fiu în tribună”, a declarat Radu Drăgușin pentru site-ul oficial al FRF.

Eu în continuare sunt de părere că putem să ne calificăm. Ne-au mai rămas patru meciuri de jucat. Nu avem nimic de pierdut, așa cum am făcut-o până acum. Trebuie să abordăm fiecare meci așa cum am făcut-o mereu, cu determinare, cu ambiție, cu credința că putem reuși ceva împreună și sunt sigur că la final vom reuși – Radu Drăgușin

Mediafax
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Va participa Zelenski la discuțiile din Alaska? Răspunsul lui Trump
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Permisul auto se suspendă automat. Șoferii trebuie să achite banii la primărie în 90 de zile: Un model pe care l-am luat din alte ţări
Evz.ro
O țară din Europa renunță la banii cash. Jumătate din populație n-are un cont bancar
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Nepalul renunță la taxele de escaladare pentru aproape 100 de vârfuri montane
ACTUALITATE BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie, astăzi
08:28
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie, astăzi
ACTUALITATE Unul dintre cei mai mari producători de autoturisme de lux critică planul UE de a INTERZICE mașinile pe benzină și motorină din 2035: „Treziți-vă”
08:20
Unul dintre cei mai mari producători de autoturisme de lux critică planul UE de a INTERZICE mașinile pe benzină și motorină din 2035: „Treziți-vă”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 676. Armata israeliană a început o nouă fază a ofensivei în Fâșia Gaza
08:11
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 676. Armata israeliană a început o nouă fază a ofensivei în Fâșia Gaza
POLITICĂ Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”
08:09
Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”
EXCLUSIV Impactul lucrătorilor străini asupra educației din România. Cristian Jura (CNCD): „Este o realitate SOCIALĂ, trebuie să o acceptăm, să o gestionăm!”
08:00
Impactul lucrătorilor străini asupra educației din România. Cristian Jura (CNCD): „Este o realitate SOCIALĂ, trebuie să o acceptăm, să o gestionăm!”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1266. Zelenski: „Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă”
07:37
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1266. Zelenski: „Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă”