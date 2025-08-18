Prima pagină » Sport » Ce măsuri de protecție antidoping vor lua cei din lumea tirului: schimbă echipamentul de concurs!

18 aug. 2025, 15:08, Sport
Laura Ilie, cea mai valoroasă sportivă româncă din lunea tirului de mare performanță se pregătește de plecare spre Cupa Mondială care va fi organizată în China.

Este o competiție importantă pentru toată lumea. Voi trage acolo proba mea, zece metri, aer comprimat. Am mai concurat de două ori în China până acum.

Chiar dacă este o diferență de fus orar destul de mare pentru mine nu pot spune că acest lucru reprezintă un impediment”, a precizat Laura Ilie.

În luna noiembrie a acestui an Egiptul va găzdui cea mai importantă competiție din 2025.

Este vorba despre Campionatele Mondiale de seniori.

„Este competiția pe care cu toții o așteptăm cu mare interes. Chiar dacă nu se vor aloca locuri cotă pentru Jocurile Olimpice, va fi cel mai puternic concurs din acest an”, a mai declarat Laura Ilie.

Interesant este că federația internațională de specialitate a decis schimbarea echipamentului de concurs, pentru toată lumea, indiferent de vârstă.

S-a considerat că actualul echipament reprezintă un doping tehnic, motiv pentru care s-a decis schimbarea lui din 2026. Nu știu care va fi senzația în noul echipament, dar sunt convină că mă voi adapta „, a mai declarat zâmbind valoroasa sportivă.

Se practică la JO din 1896

Tirul sportiv este o disciplină sportivă care constă în mânuirea armelor de foc sau a armelor cu aer comprimat pentru a lovi ținte fixe sau mobile, cu scopul de a obține precizie maximă.

Este un sport reglementat de Federația Internațională de Tir Sportiv (ISSF), iar la nivel olimpic face parte din program încă din 1896 (Atena, prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne).

Foto: Facebook / FR de Tir cu Arcul

