Ce măsuri de protecție antidoping vor lua cei din lumea tirului: schimbă echipamentul de concurs!

Laura Ilie, cea mai valoroasă sportivă româncă din lunea tirului de mare performanță se pregătește de plecare spre Cupa Mondială care va fi organizată în China.
„Este o competiție importantă pentru toată lumea. Voi trage acolo proba mea, zece metri, aer comprimat. Am mai concurat de două ori în China până acum.
Chiar dacă este o diferență de fus orar destul de mare pentru mine nu pot spune că acest lucru reprezintă un impediment”, a precizat Laura Ilie.
În luna noiembrie a acestui an Egiptul va găzdui cea mai importantă competiție din 2025.
Este vorba despre Campionatele Mondiale de seniori.
„Este competiția pe care cu toții o așteptăm cu mare interes. Chiar dacă nu se vor aloca locuri cotă pentru Jocurile Olimpice, va fi cel mai puternic concurs din acest an”, a mai declarat Laura Ilie.
Interesant este că federația internațională de specialitate a decis schimbarea echipamentului de concurs, pentru toată lumea, indiferent de vârstă.
„S-a considerat că actualul echipament reprezintă un doping tehnic, motiv pentru care s-a decis schimbarea lui din 2026. Nu știu care va fi senzația în noul echipament, dar sunt convină că mă voi adapta „, a mai declarat zâmbind valoroasa sportivă.
Tirul sportiv este o disciplină sportivă care constă în mânuirea armelor de foc sau a armelor cu aer comprimat pentru a lovi ținte fixe sau mobile, cu scopul de a obține precizie maximă.
Este un sport reglementat de Federația Internațională de Tir Sportiv (ISSF), iar la nivel olimpic face parte din program încă din 1896 (Atena, prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne).
Foto: Facebook / FR de Tir cu Arcul