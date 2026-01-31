Ce OBIECTIV are Dinamo. „Acesta e stabilit de noi, da”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre meciul cu Petrolul, 1-1 în etapa 24 a Superligii, a spus care e obiectivul roș-albilor și a anunțat transferuri.

Dacă la plecări e trecut Perica, la sosiri roș-albii caută să întărească fiecare compartiment al echipei.

Roș-albii vor cel puțin locul cinci în play-off-ul Superligii și să se califice în cupele europene.

„Singurul lucru cert este că trei echipe pot fi sigure de play-off, iar celelalte încă luptă”

Dinamo e pe locul trei, 45 de puncte, în Superliga, în această etapă remizând cu Petrolul, 1-1.

„E frustrant, dar se întâmplă zile din astea. Important este să vedem deciziile luate, cât de bune sau mai puțin inspirate au fost. E clar că nereușind să luăm toate punctele, în contextul în care am dominat destul de clar partida, ceva nu am făcut cum trebuie. Epassy? Cred că a fost pus sub presiune la mingea dinainte de gol. Cumva, l-a afectat. Se întâmplă, fiecare dintre noi facem greșeli. Când face portarul se vede mai clar, dar asta e. Eu nu cred că am fost atât de buni în prima repriză. Dacă eram atât de buni, ar fi fost 3-0. Am fost buni, dar ne-a lipsit ceva, din moment ce nu am reușit să înscriem. Am jucat bine, dar ne-a lipsit golul. La final se trage linie și peste câteva luni nu o să mai știe nimeni cum s-a ajuns la acest 1-1. Singurul lucru cert este că trei echipe pot fi sigure de play-off, iar celelalte încă luptă”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

„Ar fi extraordinar să jucăm în cupele europene”

„Se vor împărți multe puncte în etapele care vin. Este frustrant că nu am luat toate punctele astăzi pentru că aveam toate atuurile să le luăm. Pentru noi nu contează dacă la intrare în play-off vom fi pe 1, 2 sau 3. Important este să fim foarte apropo, să putem da bătălia decisivă după. Ăsta (n.r. – cupele europene) este obiectivul stabilit de noi, da. Anul trecut era locul 6-8, dar ar fi fost extraordinar să intrăm în play-off și să ne batem acolo. Anul ăsta este minim locul 5, dar ar fi extraordinar să jucăm în cupele europene”, a mai anunțat oficialul dinamovist.