Atacantul Stipe Perica pleacă de la Dinamo. Nu a fost în lot pentru meciul Dinamo – Petrolul Ploiești, 1-1, și antrenorul Zeljko Kopic a declarat că jucătorul de 30 de ani are unele oferte.

Perica a jucat 16 meciuri la Dinamo, având și unele probleme medicale în trecut, și a marcat două goluri pentru roș-albi.

E posibil să plece la o echipă din spațiul arab și dinamoviștii îl cedează, mai ales că vor să scape și de salariul de 19.000 de euro lunar, cât încasa croatul la „câini”.

Atacantul pleacă de la Dinamo. Zeljko Kopic anunță: „Are câteva opțiuni”

„Cu Perica avem discuții. A avut contacte cu câteva cluburi și vom știi mai multe zilele viitoare. E jucătorul nostru, dar are câteva opțiuni. Vom vedea”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului a spus, la Prima Sport: „A fost o decizie a antrenorului, e mai puțin de discutat de către noi. Deocamdată e jucătorul clubului, vedem ce se va întâmpla”.

Despre meciul cu Petrolul, Zeljko Kopic a afirmat: „Am fost buni în primele 35 de minute, am făcut presing, am avut mingea, iar Petrolul nu a avut nimic în acea perioadă. În repriza a doua am făcut schimbări, am încercat să spargem liniile lor defensive, am reușit să înscriem, iar după aceea am încercat să protejăm scorul și am primit golul după greșeala lui Epassy. Reacția după 1-0 nu a fost cea așteptată de mine și trebuia să continuăm cu același spirit și după marcarea golului. Am fost echipa mai bună și am avut mai multe ocazii. Este o greșeală, dar face parte din fotbal. Epassy are experiență, sunt lucruri pe care le-a adus: încredere, personalitate. Nu este ușor nici pentru el, nici pentru noi, când primim un asemenea gol, dar până acum a adus lucruri pozitive pentru echipă. Este un jucător important pentru noi. Performanța echipei a fost bună în majoritatea timpului. Despre jucători noi mai avem discuții pentru una-două poziții”.