Prima pagină » Sport » Atacantul PLEACĂ de la Dinamo. Zeljko Kopic anunță: „Are câteva opțiuni”

Atacantul PLEACĂ de la Dinamo. Zeljko Kopic anunță: „Are câteva opțiuni”

31 ian. 2026, 09:33, Sport
Atacantul PLEACĂ de la Dinamo. Zeljko Kopic anunță: „Are câteva opțiuni”

Atacantul Stipe Perica pleacă de la Dinamo. Nu a fost în lot pentru meciul Dinamo – Petrolul Ploiești, 1-1, și antrenorul Zeljko Kopic a declarat că jucătorul de 30 de ani are unele oferte.

Perica a jucat 16 meciuri la Dinamo, având și unele probleme medicale în trecut, și a marcat două goluri pentru roș-albi.

E posibil să plece la o echipă din spațiul arab și dinamoviștii îl cedează, mai ales că vor să scape și de salariul de 19.000 de euro lunar, cât încasa croatul la „câini”.

Atacantul pleacă de la Dinamo. Zeljko Kopic anunță: „Are câteva opțiuni”

„Cu Perica avem discuții. A avut contacte cu câteva cluburi și vom știi mai multe zilele viitoare. E jucătorul nostru, dar are câteva opțiuni. Vom vedea”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului a spus, la Prima Sport: „A fost o decizie a antrenorului, e mai puțin de discutat de către noi. Deocamdată e jucătorul clubului, vedem ce se va întâmpla”.

Despre meciul cu Petrolul, Zeljko Kopic a afirmat: „Am fost buni în primele 35 de minute, am făcut presing, am avut mingea, iar Petrolul nu a avut nimic în acea perioadă. În repriza a doua am făcut schimbări, am încercat să spargem liniile lor defensive, am reușit să înscriem, iar după aceea am încercat să protejăm scorul și am primit golul după greșeala lui Epassy. Reacția după 1-0 nu a fost cea așteptată de mine și trebuia să continuăm cu același spirit și după marcarea golului. Am fost echipa mai bună și am avut mai multe ocazii. Este o greșeală, dar face parte din fotbal. Epassy are experiență, sunt lucruri pe care le-a adus: încredere, personalitate. Nu este ușor nici pentru el, nici pentru noi, când primim un asemenea gol, dar până acum a adus lucruri pozitive pentru echipă. Este un jucător important pentru noi. Performanța echipei a fost bună în majoritatea timpului. Despre jucători noi mai avem discuții pentru una-două poziții”.

Recomandarea video

Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Unelte vechi de 160.000 de ani rescriu istoria omenirii

Cele mai noi

Trimite acest link pe