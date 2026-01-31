Dinamo remizat cu Petrolul Ploiești, 1-1 (0-0), vineri seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

Petrolul are doar două puncte obținute în ultimele șase etape și un singur gol în ultimele trei meciuri.

Dinamo ratează primul loc în Superliga din cauza unei gafe a portarului Epassy: „Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac”

Dinamo, dacă ar fi învins, ar fi ajuns lider în Superliga cel puțin 24 de ore.

Eroul negativ al gazdelor a fost Epassy, portarul camerunez al lui Dinamo care le-a făcut cadou un gol oaspeților.

„Am decis să ies, dar când eram în aer, nu am reuşit să prind bine mingea, să o controlez. Trebuie să fim concentraţi pe tot parcursul jocului, numai aşa putem corecta lucrurile. Dar greşelile se pot întâmpla şi e important să reuşeşti să le corectezi. Astăzi, în mod cert, am fi meritat să câştigăm.

Suntem dezamăgiţi că am plecat acasă cu un singur punct. Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac. Mai avem meciuri în faţă şi vom continua să muncim.

Nu am luat cele trei puncte, de asta suntem dezamăgiţi”, a declarat Epassy după egalul de pe teren propriu, scor 1-1, cu Petrolul Ploieşti.

Au avut câteva cornere la început de joc, dar fără ocazii. Știam că dacă va trece timpul, nu vor duce ritmul. I-am văzut că nu mai aveau forță, le-am zis celor de pe bancă, fără modestie, că nu vom pierde acest joc. Cred că au avut un șut pe poartă sau două, cu golul. Am văzut ceva statistică, cu patru șuturi pe poartă, dar dacă orice pasă la portar e șut…e greu să joci la Dinamo și să nu-și creeze ocazii

Eugen Neagoe, antrenor Petrolul

Care e programul rundei 24

Vineri, 30 ianuarie

CFR 1907 Cluj – FC Metaloglobus București 4-2

Dinamo București – Petrolul Ploiești 1-1

Sâmbătă, 31 ianuarie

Ora 14.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeș – UTA Arad

Ora 20.00 FC Rapid – Universitatea Cluj

Duminică, 1 februarie

Ora 17.15 Farul Constanța – Universitatea Craiova

Ora 20.00 FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Luni, 2 februarie

Ora 18.30 FC Botoșani – Oțelul Galați