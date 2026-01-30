Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate, vineri, la Nyon.

Jucătorii scandinavi au încheiat faza principală a competiției cu o victorie la Madrid, 2-1 cu Atletico, formație care a dispus de Inter cu 2-1, tot în capitala Spaniei.

Știm meciurile din faza playoff-ului din Champions League și Europa League! Ce adversar are Cristian Chivu

Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona, Manchester City sunt calificate direct în optimile de finală.

Confruntările din play-off în Champions League

Monaco (Franţa) – Paris Saint-Germain (Franţa)

Benfica (Portugalia) – Real Madrid (Spania)

Qarabağ (Azerbaidjan) – Newcastle (Anglia)

Bodø/Glimt (Norvegia) – Inter (Italia)

Galatasaray (Turcia) – Juventus (Italia)

Borussia Dortmund (Germania) – Atalanta (Italia)

Club Brugge (Belgia) – Atletico Madrid (Spania)

Olympiacos (Grecia) – Leverkusen (Germania)

Meciurile tur vor avea loc la 17/18 februarie, iar returul la 24/25 februarie.

Confruntările din play-off în Europa League

Ludogoreţ (Bulgaria) – Ferencváros (Ungaria)

GNK Dinamo (Croaţia) – Genk (Belgia)

Celtic (Scoţia) – Stuttgart (Germania)

Brann (Norvegia) – Bologna (Italia)

Panathinaikos (Grecia) – Viktoria Plzeň (Cehia)

PAOK (Grecia) – Celta Vigo (Spania)

Fenerbahçe (Turcia) – Nottingham Forest (Anglia)

Lille (Franţa) – Crvena Zvezda (Serbia)

Meciurile se vor disputa la 19 februarie turul şi la 26 februarie returul.

Trei români au rămas implicați în competiție: Răzvan Lucescu, antrenorul de la PAOK Salonic, Ionuț Radu, portarul de la Celta Vigo, și Marius Corbu, mijlocașul lui Ferencvaros.

Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg și AS Roma s-au clasat în primele 8 echipe și au obținut calificarea directă în optimile de finală.