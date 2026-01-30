Prima pagină » Sport » Charalambous, după eliminarea FCSB din Europa League: „Și dacă am fi câștigat cu Fenerbahce, nu mai aveam șanse. Calificarea era pierdută”

30 ian. 2026, 12:37, Sport
Charalambous, după eliminarea FCSB din Europa League: „Și dacă am fi câștigat cu Fenerbahce, nu mai aveam șanse. Calificarea era pierdută”

Elias Charalambous a spus că FCSB a pierdut calificarea în Europa League cu mult înaintea meciul cu Fenerbahce, 1-1.

FCSB a remizat cu Fenerbahce, 1-1, în ultima etapă a Europa League, și a terminat competiția pe locul 27, cu 7 puncte.

Rezultate FCSB în Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles, 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna, 1-3 cu FC Basel, 0-1 cu Steaua Roșie, 4-3 cu Feyenoord, 1-4 cu Dinamo Zagreb și 1-1 cu Fenerbahce.

„Europa League s-a încheiat pentru noi, din păcate. Am obținut prea puțin din acest meci, pentru că ținând cont de ocaziile avute noi am fost echipa care putea să câștige. Jucătorii au îndeplinit planul tactic. Știam ce adversar întâlnim, unul care a investit milioane în jucători aduși de la cele mai mari cluburi ale Europei. Deci știam cât de dificil va fi. Însă jucătorii au făcut totul pentru a câștiga cele trei puncte, obținând în final doar unul. Noi și dacă am fi câștigat, nu mai aveam șanse. Calificarea a fost pierdută înainte de acest meci. Însă faptul că omul meciului a fost portarul advers spune multe pentru noi.

Este adevărat, când îți creezi atât de multe șanse în fața unui adversar ca Fenerbahce și nu marchezi este destul de sigur că vei plăti. Însă pe noi ne bucură faptul că ne-am creat atât de multe ocazii, chiar dacă nu am finalizat. Până la urmă adversarii au plătit milioane de euro pentru a-l aduce pe portarul lor (n.r. – brazilianul Ederson)”, a declarat antrenorul celor de la FCSB după meci.

În Europa League în acest sezon am avut suișuri și coborâșuri, la fel ca în campionat. Ne-a lipsit constanța. Dacă am fi evoluat în mai multe partide așa cum am făcut-o cu Fenerbahce cred că am fi avut mai multe șanse de a ne califica mai departe. Acum trebuie să continuăm în campionat și să construim de la acest meci. Nu mai avem mult timp, trebuie să fim constanți, să arătăm același nivel de joc meci de meci – Elias Charalambous

