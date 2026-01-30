Prima pagină » Sport » Dezvăluirea lui Darius Olaru despre forma campioanei FCSB! „Stăm prost cu moralul”

30 ian. 2026, 13:04, Sport
FCSB a terminat la egalitate cu Fenerbahce Istanbul, 1-1 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în ultima etapă a competiției de fotbal Europa League.

Campioana din România, FCSB, se clasează doar pe locul 11 în clasamentul SuperLigii, cu 31 de puncte, la 5 lungimi distanță de locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Următorul meci pentru elevii lui Elias Charalmbous este cu Csikszereda, duminică, de la ora 20.00. Imediat vor fi dispute cu FC Botoşani (acasă) şi Oţelul Galaţi (deplasare).

Darius Olaru s-a accidentat la meciul cu turcii dar speră să revină în campionatul intern.

„Am întâlnit un adversar foarte puternic. Din păcate, nu am arătat destul în fața porții, la finalizare. Am ratat foarte multe ocazii și eu am avut două ocazii foarte bune de a marca.

Cea de-a doua, dacă mă prindea într-o perioadă mai bună, spun eu că nu ratam, dar așa este în fotbal. Nu știu ce să mai cred… au fost atâta restarturi… Sper că acest meci să ne dea un pic de moral, pentru că stăm prost la acest capitol”, a declarat Olaru după meci.

Debutează israelianul Ofri Arad

„E normal ca fanii să fie supărați, dar să se gândească și la noi. Pentru că nici noi nu ne dorim să avem rezultate slabe, sau să fim pe locul pe care suntem în campionat, suntem supărați cu toții.

Dacă am ști ce facem greșit am încerca să remediem cât mai repede, dar se pare că nu am găsit rezolvarea”, a încheiat căpitanul formației bucureștene.

„Florin Tănase cred că va fi şi duminică, Ofri probabil că va debuta cu Botoşani, probabil, că el decide. Se vede că nu are ritm şi e păcat să fie aruncat în luptă şi să nu fie nici măcar la 80% din potenţial”, a declarat Mihai Stoica la finalul partidei.

După meciul ăsta, nu mai au voi să mai fie blocați mental. Trebuie să mergem din victorie în victorie pentru ca altă soluție nu există pentru a ajunge în play-off
Mihai Stoica, FCSB

Charalambous, după eliminarea FCSB din Europa League: „Și dacă am fi câștigat cu Fenerbahce, nu mai aveam șanse. Calificarea era pierdută”

