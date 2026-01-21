Prima pagină » Sport » Ce obiectiv și-a setat CSM București

Ce obiectiv și-a setat CSM București

21 ian. 2026, 15:32, Sport
Ce obiectiv și-a setat CSM București

Alexandra Sobo va împlini 39 de ani în primăvară, dar cu toate acestea încă se bucură de fiecare moment petrecut pe teren. Și o face cu mare succes, fiind căpitanul formației CSM București, cu care speră să „prindă” o cupă europeană.

Pe teren, Alexandra este lider, dar în vestiar e… „mămică” pentru mult mai tinerele ei coechipiere. „Mă cam simt ca o mămică pentru fete. În fiecare zi trebuie să le spun mereu, de fiecare data, și să repet de un milion de ori anumite lucruri. Deci cumva ca și pentru fiul meu. Dar e OK. Sunt fete chiar bune”, mărturisește fosta internatională.

Anul acesta, țintele ei și ale „tigroaicelor” sunt clare. „Obiectivul nostru e un loc cât mai sus. 1-4 dacă se poate, ar fi minunat. Eu zic că putem ajunge în cupele europene. Am început destul de greu și a fost începutul nostru cu toate accidentele. Dar, eu zic că putem da lovitura. Acum mergem tot mai bine”, spune jucătoarea care evoluează pe postul de centru.

CSM București și-a setat obiectivul. „Ar fi minunat”

Puțini știu însă că drumul Alexandrei Sobo spre volei a trecut prin aproape toate sporturile copilăriei. A început voleiul la doar 10 ani, dar înainte de asta a încercat de toate: „Am început cu gimnastică, am făcut înot, am făcut tenis, am făcut karate, am făcut o grămadă. Am făcut și atletism. După care m-am oprit la volei, mi-a plăcut tare mult”.

Gimnastica a ajutat-o să capete mobilitate, iar înotul a înălțat-o: „Gimnastica m-a ajutat mult. Să ai mobilitate e ceva incredibil. Te ajută și în atac, dar și în apărare. De crescut, am început să cresc după înot”. Momentul decisiv? „Cred că undeva pe la 14 ani… într-un an am crescut așa, un pic mai mult”.

Acum are 1,95 metri și se bucură din plin de acest lucru. Mai mult, a scăpat și de purtatul tocurilor, datorită înălțimii: „Nu mai port. Soțul meu e cât mine și nu prea port. Oricum, nici nu sunt genul”.

Experiența a învățat-o că victoriile vin prin muncă, nu prin superstiții sau mici ritualuri. Așa cum nici numărul de pe tricou nu a fost ales pentru a fenta ghinionul.

„Am avut numărul 10 mulți ani… după care am trecut la 1. Cred că a fost liber, nici nu mai știu cum a ajuns la mine. Dar așa a rămas de mulți ani”. De opt ani, Alexandra Sobo îmbină viața de voleibalistă cu cea de mamă. Fiul ei e cel mai mare suporter și trăiește fiecare rezultat intens. „Face înot acum mai mult, dar merge și la volei. Începe ușor, ușor, pentru că are doar opt ani” spune Alexandra.

S-ar putea ca tot fiul ei să fie și cel care îi va ghida pașii după terminarea activității de sportivă. Pentru că, dacă până acum nu știa exact ce ar vrea să facă, pentru Alexandra Sobo crește tot mai mult dorința de a-și antrena băiatul. „Toată lumea mă întreabă dacă vreau să rămân antrenoare. Și foarte mulți, mai ales prieteni care au copii mici și vor să vină să-mi dea la mine. Nu știu să vă spun… Nu m-am gândit niciodată că aș putea să fiu antrenoare, dar acum, când mă gândesc la fiul meu, cred că mi-ar plăcea. Pentru că știu exact cum e el și știu că aș putea să scot mai mult din ce poate”, recunoaște ea.

Deocamdată, însă, Alexandra încă mai simte bucuria de a veni zi de zi la antrenament și la meciuri. Așa că momentul retragerii e departe, chiar dacă în fiecare start de sezon își spune că acela e ultimul. Sobo joacă mai departe. „Asta tot am zis, că în fiecare an e ultimul an, și văd că ultimul an nu mai vine. Încă-mi place foarte mult să joc și cumva asta mă ține în priză și mă face fericită”, mărturisește jucătoarea care a cucerit de-a lungul carierei două titluri naționale, 4 Cupe ale României și câte o dată Cupa Balcanică și Supercupa României.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”
13:25
Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”
SPORT Simona Halep a primit o funcție nouă. „E pentru mine mai mult decât un turneu”
12:42
Simona Halep a primit o funcție nouă. „E pentru mine mai mult decât un turneu”
SPORT Cel mai bun jucător al Rapidului din ultimul meci vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
12:20
Cel mai bun jucător al Rapidului din ultimul meci vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
SPORT Performanță de excepție pentru Gabriela Ruse la Australian Open 2026! Cu cine va juca în turul 3
12:13
Performanță de excepție pentru Gabriela Ruse la Australian Open 2026! Cu cine va juca în turul 3
SPORT Cum a reacționat Gazzetta dello Sport la mutările lui Chivu din Inter – Arsenal: „I-a lăsat muți de uimire”
10:09
Cum a reacționat Gazzetta dello Sport la mutările lui Chivu din Inter – Arsenal: „I-a lăsat muți de uimire”
SPORT România participă la Monte-Carlo Historique 2026 cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu: „Ultima zi va fi cea mai dificilă”
08:59
România participă la Monte-Carlo Historique 2026 cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu: „Ultima zi va fi cea mai dificilă”
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare
ULTIMA ORĂ Donald Trump cere insistent, de pe podiumul de la Davos, „alegeri libere și corecte în Europa”. România, singurul stat UE care și-a anulat prezidențialele fără explicații
16:41
Donald Trump cere insistent, de pe podiumul de la Davos, „alegeri libere și corecte în Europa”. România, singurul stat UE care și-a anulat prezidențialele fără explicații
COMUNICAT Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
16:40
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
EXCLUSIV De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană
16:33
De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană
ACTUALITATE Data exactă la care ar veni Sfârșitul Lumii în 2026, potrivit renumitului Heinz von Foerster. Calculele matematice care stau la baza previziunii
16:30
Data exactă la care ar veni Sfârșitul Lumii în 2026, potrivit renumitului Heinz von Foerster. Calculele matematice care stau la baza previziunii
REACȚIE George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei”
16:27
George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei”
ECONOMIE Patrick Patrick Andre de Hillerin denunță dubla măsură. Bolojan, aplaudat pentru un deficit mai mare decât deficitul lui Ciolacu, pentru care acesta era înjurat
16:12
Patrick Patrick Andre de Hillerin denunță dubla măsură. Bolojan, aplaudat pentru un deficit mai mare decât deficitul lui Ciolacu, pentru care acesta era înjurat

Cele mai noi

Trimite acest link pe