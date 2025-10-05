Prima pagină » Sport » Ce s-a ales de Ivan Budincevic, unul dintre cei mai mari portari din Europa. O accidentare gravă l-a împins să-și încheie cariera la 33 de ani

05 oct. 2025, 18:00
Îți mai amintești de Ivan Budincevic, cel care a fost campion al Iugoslaviei, dar și unul dintre cei mai mari portari din Europa? La vârsta de 33 de ani, o accidentare gravă l-a forțat să își încheie cariera de sportiv. Acum, la aproape 40 de ani distanță, se află într-o situație dificilă, trăind din pensia soacrei.

În anii ’70, Ivan Budincevic era unul dintre cei mai urmăriți sportivi ai Iugoslaviei. În sezonul 1978-1979, fostul sportiv devenise campion cu Hajduk Split. O situație gravă, însă, avea să-i schimbe firul vieții. Cel considerat unul dintre cei mai mari portari din Europa a suferit o accidentare gravă care l-a pus pe „bară” definitiv. La vârsta de 33 de ani, în 1988,  pe timpul când activa ca portar la Dinamo Vinkovci, avea să își încheie cariera de sportiv.

Ivan Budincevic a ajuns să trăiască din pensia soacrei

Suferințele au continuat să apară în viața de familie, însă. Acum, la vârsta de 70 de ani, bărbatul și soția sa, care s-a confruntat cu probleme de sănătate, au ajuns să trăiască din pensia soacrei lui, cu 140 de euro pe lună.

„Tot ce auziți despre mine este adevărat. Toți m-au uitat, iar eu aproape mor de foame! Sunt fără niciun venit și fără economii. Trebuie să spun imediat că este o problemă socială, nu una națională.

Soția mea, Ruža, și cu mine suntem șomeri de ani de zile, încercăm totul pentru a ne angaja undeva, am lucra orice doar pentru a câștiga pâinea. Singurul venit pe care îl avem este pensia soacrei mele Marija, care se ridică la 140 de euro pe lună.

Din asta trăim noi trei, deocamdată fără nicio perspectivă de îmbunătățire a situației. Aștept primăvara pentru a câștiga câțiva bani. Dar am îmbătrânit, este greu să muncesc. Mă doare, și soția s-a îmbolnăvit, a avut un infarct, are două stenturi”, a povestit Ivan Budincevic, conform sportal.blic.rs.

A avut mai multe joburi

De-a lungul timpului, atât fostul portar, cât și soția sa au încercat să se angajeze, însă nu au avut succesul dorit. În încercarea de a-și câștiga traiul, după retragerea din fotbal, fostul portar croat a avut mai multe joburi. A mărturisit că a fost ospătar, a lucrat în magazine duty-free și chiar a antrenat portari la clubul Bačka din Subotica. De asemenea, a câștigat bani și în agricultură.

