Radu Drăgușin, internaționalul român care evoluează la Tottenham Hotspur, a stat de vorbă, duminică după-amiază, la taclale într-un eveniment organizat de unul dintre partenerii săi.

Fotbalistul de 23 de ani a dezvăluit în premieră cum a trăit primele zile după grava accidentare din luna ianuarie.

Momentul adevărului pentru Radu Drăgușin! „Am învățat din nou cum să merg”

„Nici nu am știut cum să reacționez. Am fost foarte surprins, nu m-am așteptat la asta. Diferența a făcut-o familia mea, cea care mi-a fost alături. M-a susținut în momentele dificile.

Mai departe, am încercat imediat după operație să revin în grup la echipă pentru că acolo mă simt în largul meu, la antrenament să fiu alături de ei chiar dacă știam că voi fi absent o perioadă destul de lungă.

M-a ajutat să îmi limpezesc puțin gândurile și mintea și să accept situația asta. Un lucru foarte important e să accepți.

Să fii fost mai atent la ce a fost pe teren în acel moment, dar când ești acolo nu te gândești la așa ceva, ești în mediul tău și te gândești să joci cât mai bine.

A fost o perioadă destul de lungă în care a trebuit să încerc să învăț din nou cum să merg, cum să alerg și cum să fac aceste mișcări la care nu te gândești să le iei din nou de la început

Am avut această operație în care îți înlocuiește ligamentul cu o parte din tendon și acest lucru îți oprește tot piciorul până începi din nou să mergi”, a declarat Radu Drăgușin, în cadrul unui eveniment organizat de BRD.

Tottenham nu a fost de acord cu Mircea Lucescu

Radu Drăgușin a fost trecut săptămâna trecută de selecționerul României, Mircea Lucescu, pe lista preliminară a jucătorilor care evoluează în străinătate. Nu va fi convocat acum după refuzul celor de la Tottenham care se tem că s-ar putea reaccidenta.

Radu Drăgușin joacă în Premier League, la Tottenham Hotspur, echipă la care s-a transferat în ianuarie 2024 de la Genoa 1893 (Italia). Are 27 de selecții la echipa națională și un singur gol marcat.

Să mă nasc într-o familie de sportivi, atât mama, cât și tata, amândoi sportivi de performanță, atât cu echipa de club, cât și cu echipa națională… aceștia mi-au inspirat ce înseamnă să fii sportiv de performanță, ce sacrificii trebuie să faci, disciplina pe care trebuie să o ai zilnic, pentru că fără disciplină nu poți să ajungi nicăieri Radu Drăgușin

