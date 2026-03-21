CFR Cluj a învins Rapid și în Gruia se vorbește despre titlu! „Pot să fiu antrenorul sezonului”

CFR Cluj a învins Rapid, 1-0, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Superligii, golul fiind marcat de Meriton Korenica, în minutul 77.
CFR Cluj e pe locul patru la doar trei puncte de liderul Craiova, 33 de puncte, iar Rapid, 31 de puncte, a ratat ocazia de ajunge în fruntea clasamentului.
Daniel Pancu, tehnicianul CFR-ului, a spus că ar putea deveni antrenorul sezonului, a explicat că U Cluj, rivala echipei sale, e cea mai bună din play-off și a făcut o analiză între CFR și Universitatea Craiova.
„Pot să fiu antrenorul sezonului până acum, cu siguranță. Cred că nu jignesc pe nimeni. Poate și domnul Bergodi, că și el a avut un parcurs senzațional. E clar că am obținut media cea mai mare de puncte. Avem șanse la titlu, cum au și celelalte 5 echipe. Deși dinamica și statistica spuneau clar că avem nevoie de un parcurs foarte bun, cu multe jocuri câștigate că să fim în play-off.
Înjumătățirea aceasta, plus faptul că arătam bine, cel puțin fizic, contează. Uitați-vă la un detaliu: Craiova a jucat 120 de minute cu noi, apoi a suferit. Noi am jucat. Meciul a fost greu, chiar dacă este o victorie meritată. Rapid avea o stare de spirit foarte bună. Iarăși am avut două zile în minus. Ei au jucat sâmbătă, noi vineri – sunt două zile diferență. Un joc greu, ca toate din play-off, unde detaliile contează.
Cred că U Cluj e cea mai bună dintre cele 6, iar Craiova rămâne cea mai valoroasă, pe hârtie. La nivel de echipă, Rapid era foarte bine, poate chiar mai bine decât noi. Au bătut de două ori Dinamo, au făcut egal cu Craiova și au învins Slobozia.
Nu este diferență între noi și celelalte echipe. Doar că noi avem un mare plus legat de campionatele câștigate – suntem singura echipă din play-off care a câștigat recent titluri. Parcursul este ceva rar, vezi așa ceva foarte rar. Mai ales la ce a fost aici: atât de multe evenimente, jucători plecați, veniți alții. Îl avem pe Alibek în atac, Popa în poartă, un alt transfer foarte reușit. Conducătorii au fost foarte inspirați”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.
Stabilitate financiară nu a fost nicio secundă de când sunt aici. Urmează licențierea, trebuie să se rezolve niște lucruri. Poate acum câțiva ani erau salariile plătite la zi. Important este că nimeni nu a plecat neplătit de aici. Nu este la fel de complicat ca atunci când am preluat echipa. Doar Iuliu Mureșan poate răspunde despre problemele legate de participarea în cupele europene, dar eu știu că nu sunt…Cred că, cel puțin pentru cupele europene, se va juca până în ultima etapă. Urmează un meci în care ne putem depune candidatura ca fiind un candidat serios la câștigarea campionatului, care este obiectivul nostru de o lună – Daniel Pancu