CFR Cluj a învins Rapid și în Gruia se vorbește despre titlu! „Pot să fiu antrenorul sezonului”

CFR Cluj a învins Rapid, 1-0, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Superligii, golul fiind marcat de Meriton Korenica, în minutul 77.

CFR Cluj e pe locul patru la doar trei puncte de liderul Craiova, 33 de puncte, iar Rapid, 31 de puncte, a ratat ocazia de ajunge în fruntea clasamentului.

Daniel Pancu, tehnicianul CFR-ului, a spus că ar putea deveni antrenorul sezonului, a explicat că U Cluj, rivala echipei sale, e cea mai bună din play-off și a făcut o analiză între CFR și Universitatea Craiova.

„Pot să fiu antrenorul sezonului până acum, cu siguranță. Cred că nu jignesc pe nimeni. Poate și domnul Bergodi, că și el a avut un parcurs senzațional. E clar că am obținut media cea mai mare de puncte. Avem șanse la titlu, cum au și celelalte 5 echipe. Deși dinamica și statistica spuneau clar că avem nevoie de un parcurs foarte bun, cu multe jocuri câștigate că să fim în play-off.

Înjumătățirea aceasta, plus faptul că arătam bine, cel puțin fizic, contează. Uitați-vă la un detaliu: Craiova a jucat 120 de minute cu noi, apoi a suferit. Noi am jucat. Meciul a fost greu, chiar dacă este o victorie meritată. Rapid avea o stare de spirit foarte bună. Iarăși am avut două zile în minus. Ei au jucat sâmbătă, noi vineri – sunt două zile diferență. Un joc greu, ca toate din play-off, unde detaliile contează.

Cred că U Cluj e cea mai bună dintre cele 6, iar Craiova rămâne cea mai valoroasă, pe hârtie. La nivel de echipă, Rapid era foarte bine, poate chiar mai bine decât noi. Au bătut de două ori Dinamo, au făcut egal cu Craiova și au învins Slobozia.

Nu este diferență între noi și celelalte echipe. Doar că noi avem un mare plus legat de campionatele câștigate – suntem singura echipă din play-off care a câștigat recent titluri. Parcursul este ceva rar, vezi așa ceva foarte rar. Mai ales la ce a fost aici: atât de multe evenimente, jucători plecați, veniți alții. Îl avem pe Alibek în atac, Popa în poartă, un alt transfer foarte reușit. Conducătorii au fost foarte inspirați”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

Stabilitate financiară nu a fost nicio secundă de când sunt aici. Urmează licențierea, trebuie să se rezolve niște lucruri. Poate acum câțiva ani erau salariile plătite la zi. Important este că nimeni nu a plecat neplătit de aici. Nu este la fel de complicat ca atunci când am preluat echipa. Doar Iuliu Mureșan poate răspunde despre problemele legate de participarea în cupele europene, dar eu știu că nu sunt…Cred că, cel puțin pentru cupele europene, se va juca până în ultima etapă. Urmează un meci în care ne putem depune candidatura ca fiind un candidat serios la câștigarea campionatului, care este obiectivul nostru de o lună – Daniel Pancu

Recomandarea video

Mediafax
Șase obiceiuri pe care un cercetător în neuroștiințe cu 20 de ani de experiență le-a eliminat din viața sa pentru un creier mai puternic
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor! Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV.
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
De ce mamiferele nu sunt la fel de colorate ca reptilele, păsările sau peștii?
METEO Avertizare de vreme rea. Cod galben de vânt puternic în 6 județe. Cum va fi vremea în București în weekendul 21-22 martie 2026. Prognoza meteorologilor ANM
15:22
Avertizare de vreme rea. Cod galben de vânt puternic în 6 județe. Cum va fi vremea în București în weekendul 21-22 martie 2026. Prognoza meteorologilor ANM
INEDIT Cum își transportă Emirul Dubaiului caii de curse. Așa ceva nu s-a mai văzut
15:22
Cum își transportă Emirul Dubaiului caii de curse. Așa ceva nu s-a mai văzut
REȚETE Ciorba românească pe care străinii o adoră: gustul care surprinde orice vizitator
15:05
Ciorba românească pe care străinii o adoră: gustul care surprinde orice vizitator
ANALIZĂ Cum schimbă inteligența artificială războiul modern. Conflictul din Iran oferă noi perspective asupra folosirii AI în operațiuni hibride
14:44
Cum schimbă inteligența artificială războiul modern. Conflictul din Iran oferă noi perspective asupra folosirii AI în operațiuni hibride
TURISM Cât costă un sejur la Poiana Brașov de Paște, în aprilie 2026. Cu ce vor fi serviți oaspeții la cazare
14:39
Cât costă un sejur la Poiana Brașov de Paște, în aprilie 2026. Cu ce vor fi serviți oaspeții la cazare
„Lucrați de acasă, evitați călătoriile“. După pandemie, un nou lockdown a început: „criza energetică“. Ce recomandă lumii Agenția Internațională pentru Energie
14:35
„Lucrați de acasă, evitați călătoriile“. După pandemie, un nou lockdown a început: „criza energetică“. Ce recomandă lumii Agenția Internațională pentru Energie

