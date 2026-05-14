Galerie Foto 4
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a votat, miercuri, un proiect care prevede reorganizarea STB, iar asta presupune concedierea a sute de angajați ai societății de transport. Cea mai afectată categorie va fi personalul TESA, mecanici sau lăcătuși. În acest context, coroborat cu faptul că zeci de kilometri de linie de tramvai intră în reabilitare, și pentru vatmanii STB urmează o perioadă foarte grea. Ce planuri are primăria pentru ei.

Surse din cadrul STB au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că Primăria Capitalei și STB ar vrea să renunțe la sute de vatmani în perioada următoare. Asta în contextul în care mai multe linii importante de tramvai vor intra în reabilitare.

„Pe o perioadă de doi ani, STB nu va mai avea nevoie de sute de vatmani. Asta în condițiile în care zeci de kilometri de cale de rulare intră în reabilitare, iar mai multe linii vor fi sistate”, au dezvăluit sursele Gândul.

Vatmani STB, transformați în șoferi de autobuz

Unii dintre vatmani se pot salva prin ieșirea la pensie. Alții au posibilitatea să-și dea demisia cu acordul părților și să beneficieze de salarii compensatorii.

„Cel mai dificil este pentru cei care nu au vârsta de pensionare. Mulți dintre ei vor fi nevoiți să treacă printr-un proces de reconversie, adică să fie trecuți ca șoferi pe autobuze sau pe troleibuze”, mai spun sursele Gândul.

În prezent, în cadrul STB lucrează aproximativ 850 de vatmani, la un parc de peste 250 de tramvaie.

Total categorii de personal:

  • 9.742

Personal conducere

  • 182

Personal TESA

  • 1.081

Maiștri

  • 150

Total muncitori 

  • 8329

din care

conducători auto transport rutier de persoane

  • 3.389

conducători tramvai

  • 865

conducători troleibuz

  • 112

alte categorii de personal muncitor

  • 3.963

Proiectul care prevede o reorganizare masivă la STB a trecut, miercuri, de votul consilierilor din Consiliul General ala Municipiului București (CGMB). Este vorba de concedierea a 700-800 de angajați.

Proiectul votat miercuri prevede și includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariați.

Lovitură pentru Poliția Locală a Capitalei. Sute de posturi sunt desființate de primăria lui Ciprian Ciucu

De asemenea, Primăria Capitalei taie 130 de posturi, dintre care 21 de conducere, de la Poliția Locală a Municipiului București. Un proiect în acest sens a fost votat în ședința Consiliului General de marți, 5 mai, cu 45 voturi pentru și patru abțineri.

Astfel, noua structură de conducere are un director general și trei adjuncți.

Numărul funcțiilor de conducere ar urma să scadă semnificativ, de la 47 la 26, prin comasarea mai multor servicii și compartimente.

