L-a felicitat pe Gigi Becali pentru că nu l-a transferat la FCSB, iar acum este gata să semneze un nou contract
L-a felicitat pe Gigi Becali pentru că nu l-a transferat la FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro
La începutul anului, Gigi Becali afirma că a refuzat să-l transfere la FCSB din cauza comisionului cerut de agetul său. Imediat, jucătorul în cauză l-a felicitat pe latifundiarul din Pipera pentru decizia luată, iar acum se declară pregătit să semneze un nou contract, scrie PROSPORT.

Este vorba despre Adrian Rus, fundaș central la Universitatea Craiova.

Rus, gata să își prelungească înțelegerea cu „Știința”

Scadent la finalul actualului sezon, contractul lui Rus ar urma să fie reînnoit, potrivit ProSport. Apărătorul ajuns la vârsta de 30 de ani are pe masă oferta clubului din Bănie și este gata să o accepte.

„Conducerea echipei din Bănie poartă negocieri cu Adrian Rus, un fundaș central româno-maghiar în vârstă de 30 de ani. Actualul acord, valabil un sezon, expiră la începutul lunii iulie, iar ambele părți și-au exprimat intenția de a continua colaborarea. Un aspect important este reprezentat de posibilitatea ca Universitatea Craiova să participe în preliminariile UEFA Champions League. Echipa se pregătește să câștige titlul, iar accederea în calificările competiției este un argument puternic pentru fundaș”, se arată pe site-ul transferfeed.com.

În actualul campionat, Adrian Rus a bifat 33 de meciuri pentru „alb-albaștri” și a marcat 4 goluri. Cota lui de piață a ajuns la 1.200.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Cum l-a ratat Gigi Becali

Înainte să semneze cu Universitatea Craiova, Rus a fost propus pentru FCSB. Mutarea nu s-a finalizat deoarece Gigi Becali a spus că nu negociază cu impresarii care îi cer comision de transfer.

„Vreau să îl felicit pe domnul Gigi Becali că nu a acceptat acel comision. Nu aveam agent. Dânsul a spus că agentul meu a cerut acel comision. Nu avea cum să vină de la mine, că eu nu aveam agent. În ziua de azi sunt foarte mulți agenți. Eu aveam deja transferul făcut, trebuia să semnez în următoarele ore la Craiova și nu prea m-a interesat ce a spus Gigi Becali.

Pe această cale îl felicit pe domnul Gigi Becali că nu a dat acel comision”, a declarat Adrian Rus, pentru Fanatik.

Iuliu Mureșan, scandal după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Arbitrul VAR, acuzat pe față: „A fost Bîrsan. O vrăjeală de ofsaid!"

Filipe Coelho, după CFR Cluj – Craiova 0-0: „Nu e o scuză". Ce l-a nemulțumit pe antrenorul Universității

