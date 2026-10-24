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Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”

Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”
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Condiții demne de evul mediu la o partidă de fotbal de Liga a III-a din România.

Echipa Kids Tâmpa Brașov joacă împotriva celor de la CS Carpați Covasna.

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Meciul face parte din etapa a 10-a a campionatului Superscore Liga 3 (Seria 2) și a început la ora 15:00, pe Stadionul Covasna, al celor de la CS Carpați Covasna.

Ceea ce a atras atenția în mod negativ au fost toaletele de lemn, pe stilul celor din mediul rural, cu inscripțiile „WC OASPEȚI” și „WC GAZDE”.

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