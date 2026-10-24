Condiții demne de evul mediu la o partidă de fotbal de Liga a III-a din România.

Echipa Kids Tâmpa Brașov joacă împotriva celor de la CS Carpați Covasna.

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Meciul face parte din etapa a 10-a a campionatului Superscore Liga 3 (Seria 2) și a început la ora 15:00, pe Stadionul Covasna, al celor de la CS Carpați Covasna.

Ceea ce a atras atenția în mod negativ au fost toaletele de lemn, pe stilul celor din mediul rural, cu inscripțiile „WC OASPEȚI” și „WC GAZDE”.

Lipsa investițiilor în fotbalul românesc își arată, din nou, „colții”: imaginile dezolante vorbesc de la sine.