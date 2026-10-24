Cât a cerut un instalator pentru a repara un boiler. Femeia care l-a chemat a avut un șoc, deși intervenția a durat doar 25 de minute

O femeie a chemat un instalator să-i repare boilerul, dar a rămas fără cuvinte când a văzut factura. Cât i-a cerut meseriașul pentru doar 25 de minute de muncă?

Femeia a avut parte de o mare surpriză, după ce a apelat la un instalator pentru a-i repara boilerul, scrie Blic.

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Deși intervenția a durat doar 25 de minute, suma pe care i-a cerut-o meseriașul a fost de 500 de euro.

Nemulțumită de costuri, aceasta și-a vărsat „oful” pe Reddit.

Ea povestește că l-a chemat pe instalatorul care montase boilerul în apartamentul pe care îl cumpărase.

Specialistul i-a zis că trebuie înlocuit vasul de expansiune, deși nu era vorba de o urgență. Costul: 500 de euro!

Fără să știe care sunt prețurile pe piață, pentru o asemenea intervenție, femeia a acceptat oferta.

Surpriza a venit după ce a primit factura și documentele intervenției prin e-mail. Pe lângă costul piesei, instalatorul a trecut separat cheltuielile pentru deplasare, diagnosticarea defecțiunii și achiziționarea componentei. Femeia a fost deranjată în special de suma alocată acestor servicii, în condițiile în care, potrivit spuselor sale, instalatorul a trebuit să facă doar câțiva pași până la mașină pentru a lua piesa.

Un alt motiv de nemulțumire a fost faptul că meseriașul a plecat cu vechea componentă fără să-i ceară acordul. În plus, clienta a afirmat că nu știa exact ce piesă fusese montată în locul celei defecte.

Ce spun oamenii despre prețul reparației

Povestea a declanșat o dezbatere despre tarifele practicate de instalatori și despre diferența dintre valoarea pieselor și costul manoperei. Unii utilizatori au considerat că 500 de euro reprezintă o sumă exagerată pentru o intervenție atât de scurtă. Alții au atras atenția că prețul unui vas de expansiune poate varia în funcție de modelul aparatului și de tipul componentei.

Discuția s-a concentrat și asupra taxelor suplimentare. Mai mulți participanți au susținut că deplasarea și diagnosticarea ar trebui explicate clar înainte de începerea lucrării, astfel încât clientul să știe ce sumă va avea de achitat.

Au existat și persoane care au apărat dreptul meseriașilor de a-și valorifica experiența și cunoștințele profesionale, nu doar timpul petrecut efectiv la reparație.

În final, femeia a precizat că nu contestă pregătirea instalatorului, ci consideră că prețul cerut a fost prea mare pentru serviciul prestat. Experiența sa readuce în atenție importanța solicitării unui deviz înainte de orice reparație și a verificării costurilor pentru piese, manoperă și deplasare.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)