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Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia

Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
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Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti a anunţat că îi va acorda fostei mari gimnaste Nadia Comăneci titlul de Doctor Honoris Causa.

Ceremonia este programată în data de 19 noiembrie, la ora 12.00, în Amfiteatrul George Emil Palade, din sediul central UNEFS.

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„Acordarea acestei înalte distincţii academice exprimă recunoaşterea performanţelor sale sportive excepţionale, a contribuţiei remarcabile la dezvoltarea gimnasticii şi la afirmarea sportului românesc pe plan internaţional, precum şi a rolului său de model pentru generaţii de sportivi”, precizează UNEFS.

Absolventă a Institutului de Educaţie Fizică şi Sport (IEFS), promoţia 1984, Nadia Comăneci este parte a istoriei şi a comunităţii academice a instituţiei. Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa dobândeşte astfel o semnificaţie aparte, reafirmând legătura dintre parcursul său de excelenţă şi instituţia în care şi-a desăvârşit formarea universitară, adaugă UNEFS.

Organizată în contextul celebrării Anului Nadia – 2026, ceremonia marchează împlinirea a 50 de ani de la performanţa istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când Nadia Comăneci a obţinut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Această realizare rămâne un reper al excelenţei sportive şi o sursă de inspiraţie, ilustrând valoarea talentului, a disciplinei şi a perseverenţei.

„Prin acest moment solemn, comunitatea academică a UNEFS Bucureşti celebrează excelenţa sportivă, valorile olimpice şi rolul formativ al educaţiei prin sport. Evenimentul constituie, totodată, un prilej de consolidare a dialogului dintre mediul academic şi mişcarea sportivă, deschizând perspective pentru dezvoltarea colaborărilor instituţionale şi a unor proiecte comune”, adaugă UNEFS într-un mesaj postat pe Facebook.

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