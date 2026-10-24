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Ce l-a deranjat pe un italian în România, deși a fost încântat de Munții Carpați. A vorbit deschis despre singurul lucru care nu i-a plăcut

Ce l-a deranjat pe un italian în România, deși a fost încântat de Munții Carpați. A vorbit deschis despre singurul lucru care nu i-a plăcut
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Un italian care a vizitat România, s-a declarat impresionat de Munții Carpați, dar deranjat de blocurile comuniste. „Arată deprimant”, a spus italianul pe rețelele de socializare. Ulterior, numeroși români și italieni au comentat concluzia turistului.

Un italian care a vizitat România s-a declarat impresionat de peisajele din Munții Carpați, însă a criticat aspectul blocurilor construite în perioada comunistă, pe care le-a descris drept „deprimante și distopice”, relatează Mediafax.

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Opinia sa a fost exprimată într-o discuție pe o rețea de socializare, în care mai mulți italieni au vorbit despre România, despre experiențele lor în țara noastră și despre motivele pentru care unii dintre ei au ales să se stabilească aici.

„Am călătorit în România. Mi-au plăcut Munții Carpați. Singurul lucru pe care l-am urât au fost blocurile comuniste gri, care arată atât de deprimant și distopic. Este o țară interesantă, dar eu personal nu vreau să mă mut din Italia”, a scris utilizatorul, într-o postare în care a întrebat cum privesc italienii faptul că există o comunitate italiană în România, așa cum românii formează o comunitate numeroasă în Italia.

Ce i-au transmis cei care au citit mesajul

Comentariul a atras reacții diferite, iar unii participanți la discuție au povestit că experiența lor în România a fost una pozitivă.

„Locuiesc în Timișoara și îmi place foarte mult acest oraș, deoarece are multe spații verzi, este foarte sigur și poți merge pe jos peste tot”, a explicat un italian.

Același utilizator a susținut că italienii și românii au multe lucruri în comun și că diferențele culturale nu sunt atât de mari pe cât s-ar putea crede.

„Chiar dacă italienii nu se gândesc prea mult la acest subiect, pot spune că italienii și românii sunt foarte asemănători și mi-ar fi greu să identific diferențe culturale reale”, a comentat el.

În discuția online, mai mulți participanți au vorbit despre legăturile personale pe care le au cu România. Unul dintre ei a dezvăluit că este căsătorit cu o româncă și că țara a devenit a doua sa casă.

„Soția mea este româncă. România este a doua mea casă și vorbesc și românește, deși nu știu să scriu în această limbă”, a mărturisit acesta.

Sursă foto: Envato / Arhivă / Wikipedia

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