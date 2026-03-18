Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a fost reales în funcția de șef al fotbalului românesc, cu un vot covârșitor.

Din totalul de 264 de voturi exprimate, Răzvan Burleanu a obținut 258, Ilie Drăgan 5, iar un vot a fost anulat.

Răzvan Burleanu, derapaj grosolan, în ziua în care a fost reales la FRF: „Cine este măscăriciul ăsta?”

Adunarea Generală a FRF a avut loc la Casa Fotbalului, în Sala “Nicolae Dobrin”.

„Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite, ci pentru că mă bucur de încrederea voastră și pentru că îmi place să câștigăm împreună. Peste 80 la sută dintre voi mi-ați trimis scrisori de susținere și mă bucur. Vreau ca, alături de colegii mei, să continuăm să creștem în anii următori”, a spus Răzvan Burleanu.

„Știți că am o fiică de 6 ani. Azi m-a întrebat, după ce am vorbit cu soția mea, cine este măscăriciul ăsta?”, aluzie la contracandidatul Ilie Ștefan Drăgan.

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

2018 – victorie cu Lupescu, 2022 a câștigat singur

Originar din Bacău, eș a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu. Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.

În aprilie 2022, Burleanu a fost ales de toţi cei 266 de membri prezenţi la Adunarea Generală de la Arena Naţională. El a fost unicul candidat.