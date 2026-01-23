Daniel Bîrligea, reacție dură după ce FCSB a fost „demolată” de Dinamo Zagreb în Europa League: „Am auzit că nu mai joc meciul următor, nici nu știam”

Fotbalistul Daniel Bîrligea a avut o reacție vehementă după înfrângerea categorică suferită de FCSB în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în grupa principală din UEFA Europa League. Atacantul campioanei României a marcat singurul gol al roș-albaștrilor și a criticat dur arbitrajul.

FCSB a fost depășită clar în deplasarea din Croația, într-un meci în care gazdele au făcut diferența încă din primele minute. Dinamo Zagreb a deschis rapid scorul și s-a desprins la 2-0, profitând de startul slab al campioanei României, scrie Prosport.ro.

Daniel Bîrligea a redus din diferență, ducând scorul la 2-1, însă repriza a doua a aparținut în totalitate croaților, care au mai punctat de două ori și au închis tabela la 4-1.

La finalul partidei, atacantul FCSB-ului a răbufnit.

„Trebuia să avem altă atitudine, nu am făcut de ajuns, chiar dacă au fost momente când am luptat și am fost agresivi. Trebuia să fim agresivi 90 de minute, asta ne-a lipsit. Posibil din cauza concentrării, a oboselii, mai multe chestii. Ce-a fost s-a dus, ne gândim la ce urmează”, a declarat Bîrligea.

Fotbalistul a explicat că FCSB știa forța lui Dinamo Zagreb la început de meci, dar nu a reușit să blocheze ofensiva adversă.

„Știam că joacă foarte bine în primele minute, trebuia să-i blocăm, dar au venit două goluri foarte rapid. Am mai revenit puțin în repriza 1, apoi în a doua am coborât ritmul”, a spus atacantul.

„Am auzit că nu mai joc meciul următor”

Daniel Bîrligea a fost extrem de critic la adresa arbitrajului, mai ales după ce a aflat că nu va putea evolua în următorul meci european, din cauza cartonașului galben primit.

„Cred că suntem sătui, încercăm să schimbăm, dar nu se schimbă nimic. Am auzit că nu mai joc meciul următor, nici nu știam. A fost foarte ușor dat galbenul. Arbitrul mi-a zis că a văzut. Eu am dat în minge, el m-a lovit în talpă”, a declarat fobalistul FCSB-ului la finalul partidei.

Atacantul campioanei a mai susținut că echipa sa ar fi trebuit să beneficieze de un penalty și a criticat durata prelungirilor.