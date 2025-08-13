Multiplul campion olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România.

„În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Şi da… copilul din mine se bucură autentic”, a scris David Popovici pe Facebook.

În calitate de Friend of the Brand, David Popovici va contribui la iniţiativele Porsche din sport şi din alte domenii.

David Popovici a devenit ambasador al unui brand uriaș

„În apă totul este despre viteză, precizie şi control – exact valorile pe care le regăsesc la Porsche, un brand care a transformat performanţa în artă. În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereţii din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanţă, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a declarat el.

David Popovici a câștigat de două ori medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât şi în cea de 200 m liber, la două ediţii ale Campionatelor Mondiale, în 2022 si 2025.

„Porsche România anunță, cu mândrie, că multiplul campion olimpic, mondial și european la înot David Popovici a fost numit oficial Friend of the Brand. Acest parteneriat reflectă alinierea puternică dintre Popovici și valorile fundamentale ale Porsche: performanță, originalitate, autenticitate și carismă”, se arată într-un comunicat al companiei auto.

„În urmă cu un deceniu, recunoscându-i potențialul extraordinar, i-am acordat o bursă care să-l sprijine în dezvoltarea sa. De atunci, i-am urmărit cu mândrie progresul remarcabil și am trăit bucuria victoriilor sale, la fel ca milioane de români. Nu pot decât să fiu recunoscător că un performer atât de puternic a ales Porsche – și că Porsche l-a ales pe el” spun șefii brandului.

