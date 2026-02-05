Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italei, după 2-1 cu Torino. Inter a controlat startul meciului, dar reacția celor de la Torino a complicat serios finalul partidei. Totuși, Chivu & CO s-au calificat. Italienii de la Gazzetta dello Sport au analizat calificarea lui Cristi Chivu și au tras o concluzie clară, publică ProSport.

Publicația italiană apreciează curajul antrenorului român de a experimenta, dar notează și că noua formulă de joc a făcut ca finalul să fie mai complicat decât se anticipa fostul internațional român. Totuși, conforma acestora, antrenorul a reușit să demonstreze că poate câștiga și cu jucători mai tineri în teren.

Disputat la Monza, pe U-Power Stadium, sfertul de finală a venit pentru Chivu cu o echipă diferită față de formula obișnuită. Chivu a schimbat nu mai puțin de zece titulari față de precedentul meci și a mizat pe jucători tineri.

Inter a deschis scorul în prima repriză prin Bonny, după o fază construită pe flanc, și a intrat la pauză în avantaj. Startul reprizei secunde a început la fel de bine. Diouf a făcut 2-0, iar calificarea părea rezolvată. De aici însă, lucrurile au început să se schimbe, au scris italienii. Torino a reacționat puternic și a pus presiune constantă pe defensiva nerazzurrilor, aspect remarcat de Gazzetta dello Sport. Golul marcat de Kulenovic a deschis meciul, iar câteva minute mai târziu Inter a avut emoții serioase. Potrivit Gazzetta, a fost momentul în care Chivu a fost nevoit să intervină din nou de pe bancă.

