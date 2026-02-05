Prima pagină » Sport » Ziua lui Gică Hagi. A împlinit 61 de ani. Curg mesajele de FELICITARE pentru „Rege”

05 feb. 2026, 10:09, Sport
Gheorghe Hagi a împlinit azi 61 de ani, fiind născut la 5 februarie 1965, la Săcele. E considerat cel mai bun fotbalist român din istorie.

Ca jucător, printre altele, a câștigat trei titluri de campion şi trei Cupe, în campionatul intern, a evoluat la Real Madrid sau FC Barcelona, iar în Turcia, la Galatasaray a cucerit patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei. La națională a jucat la trei Europene și trei Cupe Mondiale.

Gică Hagi a fost și selecționer al României, ca antrenor a câștigat trofee în țară și în Turcia, iar academia Gheorghe Hagi e cea mai bună din țară, una ce a produse zeci de jucători talentați.

FRF a notat: „Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Echipei Naționale, cel mai bun marcator all-time împreună cu Mutu, împlinește azi 61 de ani! La Mulți Ani!”.

„Astăzi este ziua de naștere a legendarului nostru jucător Gheorghe Hagi. Te iubim, Hagi… Te iubim, Hagi” scrie Galatasaray, iar Farul arată: „La mulți ani, Gheorghe Hagi”.Cel mai mare fotbalist al României, Gheorghe Hagi își serbează azi ziua de naștere!

„A început fotbalul la Farul, iar în iarna 1986/1987, este împrumutat de la Sportul la Steaua, în vederea cooptării în lotul pentru partida cu Dinamo Kiev din Supercupa Europei. Deși contractul inițial a fost doar pentru acest meci, după ce Hagi a fost autorul singurului gol, victorios, el nu a mai fost lăsat să se întoarcă în Regie. În cei patru ani petrecuți în roșu și albastru, Gică Hagi s-a consacrat definitiv. Și-a înscris în palmares 3 titluri de campion cu Steaua (1987, 1988 și 1989), 3 cupe ale României în aceiași ani precum și Supercupa Europei din 1987. Cu Steaua a rămas în topul echipelor din Europa, unde a ajuns în semifinala CCE din 1988 și în finala CCE din 1989. Clubul Steaua București îi urează multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor” transmite Steaua.

„(n.r. – Ce înseamnă Gică Hagi pentru dumneavoastră?) Un coleg la echipa națională deosebit, de foarte mare valoare, un adversar pe care l-am avut în derby-urile Dinamo – Steaua, cu un dribling excepțional. Trebuia să-i facem dublaj, nu puteam să-l lăsăm 1 la 1 niciodată, și un prieten care a adus mult succes fotbalului românesc, mai ales în perioada 1985–2000. 15 ani deosebiți. (n.r. – Cea mai frumoasă amintire alături de el?) Toate meciurile de la Mondial! Dumnezeule! Și mai ales trebuie să spunem calificarea care a fost cu Danemarca, în meciul de pe Ghencea” a declarat și fostul internațional Andone, la Pro TV.

Ce alți mari jucători sunt născuți în aceeași zi cu Gică Hagi.

