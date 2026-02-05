Au mai rămas 50 de zile până la meciul de baraj Turcia – România, care va avea loc pe 26 martie la Istanbul.

Biletele rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, 6 februarie, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

Cum se pot cumpăra bilete la partida de fotbal Turcia – România din 26 martie! Vineri se pun în vânzare

Prețul unui tichet este de 145 de lei (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord. Sunt disponibile 2.130 de bilete pentru suporterii români.

Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum patru bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email.

FRF precizează că după încheierea vânzării, baza de date a cumpărătorilor va fi trimisă către Federația de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor, iar în aproximativ cinci zile, Federația de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate. Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

România joacă în 26 martie, de la ora 19.00, ora României, cu Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Besiktas Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi. Pentru noi, pentru fotbalul românesc şi pentru România. Avem nevoie de credinţa că România poate reveni, după aproape trei decenii, pe scena celui mai prestigios turneu fotbalistic din lume

Răzvan Burleanu, președinte FRF

Denis Drăguș nu va juca la Istanbul

Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguş, eliminat la Zenica, a fost respins.

Astfel, atacantul nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia – România, meci programat în 26 martie, la Istanbul.

La 10 decembrie, Comisia de Disciplină a UEFA a anunţat că atacantul Denis Drăguş, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herţegovina – România, din 15 noiembrie, a primit două etape de suspendare.