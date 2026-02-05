Prima pagină » Sport » Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby

05 feb. 2026, 15:40, Sport
Astăzi începe ediția cu numărul 132 (a 27-a în formatul actual) a celui mai prestigios turneu de rugby din lume: Six Nations.

Turneul este competiția dintre cele mai puternice echipe europene. Restul națiunilor europene se întrec în Rugby Europe Championship, competiție ce se dispută într-un sistem de divizii.

Echipa națională de rugby a României joacă sâmbătă contra Germaniei în deplasare, în primul meci din acest sezon.

Meciurile din Six Nations se văd pe Digi Sport 2 și Digi Sport 3, în funcție de zi. Competiția se derulează în perioada 5 februarie – 14 martie 2026.

Startul întrecerii este într-o zi de joi (Franța – Irlanda) – premieră pentru competiție. Motivul este faptul că vineri se deschis Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano.

În 2022, în ultimul an în care Turneul celor 6 Națiuni s-a suprapus cu Jocurile Olimpice de iarnă, meciurile din prima rundă s-au jucat sâmbătă, 5 februarie 2022 (Irlanda – Țara Galilor și Scoția – Anglia), și duminică, 6 februarie 2022 (Franța – Italia).

„A înfrunta Irlanda este întotdeauna o misiune dificilă, mai ales în Turneul celor Șase Națiuni și acasă. Ne așteptăm ca ei să fie la capacitate maximă și știm că va trebui să jucăm cel mai bun rugby al nostru pentru a câștiga și a începe competiția cu dreptul”, a declarat Antoine Dupont, căpitanul echipei de rugby a Franței

Care este programul etapei din Six Nations?

  • Joi, 5 februarie, 22:10 Franța – Irlanda
  • Sâmbătă, 7 februarie, 16:10 Italia – Scoția
  • Sâmbătă, 7 februarie, 18:40 Anglia – Țara Galilor

Acordarea punctajului păstrează aceeași structură. O echipă victorioasă va câștiga patru puncte, iar la egal se dau câte două puncte. Bonusul ofensiv se acordă echipei care marchează cel puțin patru eseuri într-un meci, iar bonusul defensiv va merge în vistieria echipei care pierde la maximum 7 puncte o partidă. În decursul aceluiași meci, o echipă poate cumula ambele bonusuri, ofensiv și defensiv.

Echipa care va face Mare Șlem, victorii pe linie, va avea o bonificație de turneu de trei puncte, astfel încât nu va putea pierde primul loc, indiferent de combinațiile posibile de acumulare a bonusurilor de către alte formații.

Înainte de Franța, în 2024, Turneul celor 6 Națiuni a intrat în posesia naționalei Irlandei.

