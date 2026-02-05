Prima pagină » Sport » Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment

05 feb. 2026, 12:41, Sport
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment

Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, cel mai așteptat eveniment sportiv al anului în sporturile de iarnă, pot fi urmărite pe Eurosport și integral pe HBO Max.

În perioada 4-22 februarie, fanii au acces la fiecare moment al competiției, de la evoluțiile fiecărui sportiv pana la marile finale olimpice.

Program Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 aduce în prim-plan cele mai spectaculoase discipline ale Jocurilor Olimpice de iarnă, desfășurate în mai multe locații emblematice din nordul Italiei. În programul competițional se regăsesc, printre altele: schi alpin, schi fond și sărituri cu schiurile; biatlon; patinaj artistic și patinaj viteză; hochei pe gheață; snowboard și schi freestyle.

Competițiile se desfășoară zilnic, de dimineața până seara, cu finale olimpice programate atât în intervalele de maximă audiență, cât și în sesiuni de zi, oferind fanilor oportunitatea de a urmări live momentele decisive ale Jocurilor.

Probele oficiale au început de miercuri, 4 februarie, cu antrenamente la sporturi precum schi alpin sau sanie și meciuri din grupele competițiilor de curling sau hochei pe gheață. Primele medalii sunt decernate sâmbătă, 7 februarie, la schi alpin, schi fond, patinaj viteză, sărituri cu schiurile și snowboard.

Momentele cheie ale Jocurilor Olimpice

Ceremoniile de deschidere și închidere ale Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026 sunt transmise în direct pe Eurosport 1 și HBO Max, marcând startul și finalul unui eveniment care promite emoție, spectacol și performanță la cel mai înalt nivel. Ceremonia de deschidere principală are loc vineri, 6 februarie, la ora 21:00 și se desfășoară pe celebrul stadion San Siro din Milano, iar cea de închidere se desfășoară duminică, 22 februarie, la ora 21:00 și este transmisă de pe arena din Verona.

Sportivii români la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

România este reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 de 29 sportivi calificați în discipline precum schi alpin, sărituri cu schiurile, schi fond, snowboard, biatlon, bob, patinaj artistic și sanie.

Sportivii români de la Milano Cortina 2026 sunt:

Biatlon: Anastasia Tolmacheva, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Bob: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea*, Andrei Nica
Patinaj artistic: Julia Sauter*
Sanie: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru*, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
Sărituri cu schiurile: Daniela Toth*, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Schi alpin: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu*
Schi fond: Delia Reit, Paul Pepene*, Gabriel Cojocaru
Snowboard: Kata Mandel*, Henrietta Bartalis
* reprezintă un sportiv care va fi purtător de drapel la ceremoniile de deschidere.

Eurosport 1 va transmite probele cheie, marile finale, starurile internaționale și cele mai importante momente ale zilei. Eurosport 2 va acorda o atenție specială sportivilor locali, competițiilor în care aceștia sunt implicați și disciplinelor de interes major pentru publicul din România. Transmisiuni în direct vor fi disponibile de dimineața până seara, iar reluările celor mai importante probe acompaniază programul zilnic al canalelor Eurosport. HBO Max oferă acces la toate probele de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, în direct și la cerere, iar fanii se pot bucura de sporturile lor preferate fără a rata niciun moment din experiența olimpică.

Recomandarea video

Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Modul revoltător prin care o companie își antrenează Inteligența Artificială
FLASH NEWS Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
13:23
Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
INEDIT USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
13:14
USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
FLASH NEWS Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
13:11
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
FLASH NEWS Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
12:59
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
FLASH NEWS UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
12:51
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
EXCLUSIV Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul TVA 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit
12:44
Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul TVA 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit

Cele mai noi

Trimite acest link pe