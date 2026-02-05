Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment

Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, cel mai așteptat eveniment sportiv al anului în sporturile de iarnă, pot fi urmărite pe Eurosport și integral pe HBO Max.

În perioada 4-22 februarie, fanii au acces la fiecare moment al competiției, de la evoluțiile fiecărui sportiv pana la marile finale olimpice.

Program Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 aduce în prim-plan cele mai spectaculoase discipline ale Jocurilor Olimpice de iarnă, desfășurate în mai multe locații emblematice din nordul Italiei. În programul competițional se regăsesc, printre altele: schi alpin, schi fond și sărituri cu schiurile; biatlon; patinaj artistic și patinaj viteză; hochei pe gheață; snowboard și schi freestyle.

Competițiile se desfășoară zilnic, de dimineața până seara, cu finale olimpice programate atât în intervalele de maximă audiență, cât și în sesiuni de zi, oferind fanilor oportunitatea de a urmări live momentele decisive ale Jocurilor.

Probele oficiale au început de miercuri, 4 februarie, cu antrenamente la sporturi precum schi alpin sau sanie și meciuri din grupele competițiilor de curling sau hochei pe gheață. Primele medalii sunt decernate sâmbătă, 7 februarie, la schi alpin, schi fond, patinaj viteză, sărituri cu schiurile și snowboard.

Momentele cheie ale Jocurilor Olimpice

Ceremoniile de deschidere și închidere ale Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026 sunt transmise în direct pe Eurosport 1 și HBO Max, marcând startul și finalul unui eveniment care promite emoție, spectacol și performanță la cel mai înalt nivel. Ceremonia de deschidere principală are loc vineri, 6 februarie, la ora 21:00 și se desfășoară pe celebrul stadion San Siro din Milano, iar cea de închidere se desfășoară duminică, 22 februarie, la ora 21:00 și este transmisă de pe arena din Verona.

Sportivii români la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

România este reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 de 29 sportivi calificați în discipline precum schi alpin, sărituri cu schiurile, schi fond, snowboard, biatlon, bob, patinaj artistic și sanie.

Sportivii români de la Milano Cortina 2026 sunt:

Biatlon: Anastasia Tolmacheva, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Bob: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea*, Andrei Nica

Patinaj artistic: Julia Sauter*

Sanie: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru*, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Sărituri cu schiurile: Daniela Toth*, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Schi alpin: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu*

Schi fond: Delia Reit, Paul Pepene*, Gabriel Cojocaru

Snowboard: Kata Mandel*, Henrietta Bartalis

* reprezintă un sportiv care va fi purtător de drapel la ceremoniile de deschidere.

Eurosport 1 va transmite probele cheie, marile finale, starurile internaționale și cele mai importante momente ale zilei. Eurosport 2 va acorda o atenție specială sportivilor locali, competițiilor în care aceștia sunt implicați și disciplinelor de interes major pentru publicul din România. Transmisiuni în direct vor fi disponibile de dimineața până seara, iar reluările celor mai importante probe acompaniază programul zilnic al canalelor Eurosport. HBO Max oferă acces la toate probele de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, în direct și la cerere, iar fanii se pot bucura de sporturile lor preferate fără a rata niciun moment din experiența olimpică.