Dennis Politic a spus de ce a semnat cu FCSB. „E un vis din copilărie”

Dennis Politic, 25 de ani, a debutat la FCSB cu gol în Supercupa României, 2-1 cu CFR Cluj. Acum la conferința de presă premergătoare meciului din preliminariile Ligii Campionilor cu Inter Club d’Escaldes a spus de ce a plecat de la Dinamo la FCSB.

Conferința de presă a avut loc la Muzeul Fotbalului și au participat antrenorul Elias Charalambous, Risto Radunovic și Dennis Politic.

Dennis Politic a spus de ce a semnat cu FCSB

„Sunt foarte fericit pentru modul în care am început, cu primul trofeu din carieră, altă Supercupă pentru FCSB și primul meu gol. Îmi doresc să continui să marchez, să ajut echipa cât de mult pot, nu doar cu goluri, cât și cu assisturi. Îmi doresc să ne atingem obiectivele propuse. Este foame de succes aici, dorință de a câștiga trofee. Cu acest scop am venit și eu, îmi doresc să-mi ajut colegii să ne atingem obiectivele, câștigarea campionatului și Cupa, așa cum a zis și Risto. Sunt foarte fericit să fiu aici, este un mediu foarte profesionist și mă bucur să fiu aici. Mă așteptam să fiu bine primit de către suporteri, dar nu chiar atât. Am fost foarte plăcut surprins să-mi aud numele scandat pe stadion, le mulțumesc pentru acest lucru. Sper să-i fac mândri și să le răsplătesc încrederea pe care mi-au acordat-o”, a spus el.