Dennis Politic, primele declarații după ce a semnat cu FCSB: „Îmi îndeplinesc un vis”

Dennis Politic a efectuat vizita medicală, joi, 19 iunie, și se declară nerăbdător să înceapă pregătirile alături de noua sa echipă, campioana en-titre a României, FCSB. Transferul de la Dinamo la formația rivală nu a fost unul lipsit de emoții, dar Politic susține că este împăcat cu alegerea făcută.

Mai mult, el insistă că în luarea deciziei a cântărit mult faptul că are șansa de a evolua în cupele europene.

„Politic: „Sunt foarte fericit să fiu aici”

„Sunt foarte fericit să fiu aici, sunt nerăbdător să-mi întâlnesc noii colegi și sper să mă integrez cât mai repede. Nu prea am reușit să mă întâlnesc cu foarte mulți, am mers la bază, m-am întâlnit cu Ovi Kurti și cu câțiva dintre băieți și par de treabă. De fiecare dată când vii la un club nou ești curios cum o să te primească colegii.

A necesitat un pic de timp de gândire, dar sunt împăcat cu decizia pe care am luat-o. Sunt foarte fericit să fiu aici, vreau să încep prin a mulțumi clubului Dinamo pentru tot ce a făcut pentru mine. Le mulțumesc și fanilor, dar și ei trebuie să înțeleagă că a fost o decizie care a fost benefică tuturor”, a declarat Politic, la vizita medicală.

Fostul căpitan de la Dinamo a spus că posibilitatea de a juca în competițiile europene, un vis din copilărie, a cântărit decisiv în alegerea făcută: „Bineînțeles că a contat această decizie. Un fotbalist își dorește performanțe cât mai mari. În primul rând, unul dintre aspectele foarte importante pe care le-am luat în calcul este că am posibilitatea să îmi îndeplinesc un vis la care orice copil visează, să joc în cupele europene, că este Europa League, că este Champions League. Chiar și Conference League este bine”.

Deși știe că derby-urile cu Dinamo vor fi încărcate de tensiune, fostul „câine” se declară pregătit pentru ce urmează: „Sunt sigur că va fi o atmosferă intensă. Dar, după cum am spus, eu sunt jucător profesionist, le port respectul celor de la Dinamo, dar o să dau 100% pe teren pentru FCSB”.

Ce probleme medicale are Politic

Politic a vorbit deschis și problemele medicale cu care s-a confruntat în ultima perioadă. El a confirmat existența unui dezechilibru muscular la picioare, rezultat în urma unor accidentări repetate.

„Eu sper să fie rezolvată problema, pentru că aceste probleme mi-au tot pus bețe în roate. Eu, cum am spus și în alte interviuri, încerc să am grijă cât de mult pot de alimentația mea, de somnul meu, de prevențiile în sală înainte de antrenament.

Acum, într-adevăr, am făcut un test Isokinetic. A arătat o diferență între musculatură, pe care încerc să o redresez cât mai repede și, într-adevăr, cred că voi fi supus și la alte teste, pe care sunt curios și abia aștept să văd rezultatele, pentru că vreau să rezolv această problem. Știam și de la Dinamo, într-adevăr. Am mai făcut câteva teste care mi-au arătat acest lucru, acum, ultimele luni, după ultima accidentare, ca să spun așa. Și cred că oarecum este un pic normal, deoarece am avut trei accidentari pe un picior, una pe celălalt”, a spus Politic.

„Mă aștept la critici din partea patronului. Eu sunt pregătit, în primul rând, să demonstrez ceea ce pot. Sunt încrezător și, după cum am spus, sunt gata să dau 100% pe teren. Sunt sigur că vor veni criticile și în dreptul meu și nu voi fi scutit, dar trebuie să ai un caracter puternic” – Dennis Politic

