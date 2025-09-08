„Buldogii”dinamoviști s-au impus în finala mică a Ligii de Rugby Kaufland, după ce i-au învins pe rivalii de la Steaua, 40-17. Băieților scoțianului Carl Hogg nu le-a trecut însă supărarea după ratarea meciului pentru locurile 1-2 și își asigură suporterii că vor câștiga ultimul trofeu din acest sezon, Cupa României.

Dinamo nu i-a dat nicio șansă rivalei de o viață, Steaua, în finala mică a Ligii de Rugby Kaufland și a învins-o cu 40-17, asigurându-și locul 3 al podiumului și medaliile de bronz în acest sezon.

Dinamo a învins Steaua. „E derby, nu contează sportul. Rrivalitatea dintre noi și ei crește”

„A fost un meci foarte disputat cu o primă repriză echilibrată, dar în a doua repriză am reușit să ne desprindem și acest lucru s-a văzut”, a spus Kamil Sobota, căpitan rugby CS Dinamo.

Pentru dinamoviști, bucuria a fost cu atât mai mare, cu cât oponent a fost rivalul dintotdeauna. „Dinamo- Steaua este un derby etern, nu contează sportul, este derby și cred că din an în an, rivalitatea dintre noi și ei crește. A fost o partidă grea, dar am dominat și s-a văzut și rezultatul final”, a declarat și Cosmin Manole, jucător rugby CS Dinamo.

La finalul partidei, antrenorul lui Dinamo, scoțianul Carl Hogg și-a lăudat jucătorii: „Sunt încântat de jucători, eu nu sunt niciodată mulțumit după victorii. Victoriile sunt treaba antrenorului. Cred că săptămâna aceasta am arătat o energie foarte bună și un nivel excelent de agresivitate fizică, mai ales la capitolul contact și placaj, ceea ce e grozav și plăcut de văzut”.

Se gândesc doar la Cupă

Înfrângerea din weekend-ul trecut, 27-28, cu Baia Mare, în bătălia pentru finala mare, după ce au condus cu 17-3 și 24-22, este încă greu de digerat pentru dinamoviști. „Nu ne-a trecut supărarea după ratarea finalei, avem un gust amar, dar sperăm să păstrăm cupa și să ne spălăm această greșeală”, a mai declarat Cosmin Manole.

Acum, aceștia au acum un singur gând. Să bifeze în palmares ultimul trofeu al sezonului, Cupa, pe care au câștigat-o și anul trecut. „Cupa este în Ștefan cel Mare și acolo vrem să rămână”, a anunțat Kamil Sobota.

„Cupa va rămâne la noi, acolo unde îi este locul”, a fos tîn același ton și Cosmin Manole.

Prezent la meciul de pe Stadionul de Rugby Arcul de Triumf, președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a tras la final concluziile: „Mi-aș fi dorit ca această partidă să fie finala campionatului. A fost un meci frumos, plăcut, s-a plimbat mingea dintr-o parte în alta, dar Dinamo și-a dorit mult mai mult. Ei au intrat mult mai montați în meci pentru a-l câștiga. Jucătorii Stelei cred că s-au descurcat puțin mai greu față de meciul de la Timișoara și au trăit o înfrângere destul de grea”.

Foto: Federația Română de Rugby