Dinamo a realizat al treilea TRANSFER al iernii. A fost dorit și de Universitatea Craiova

Matteo Duțu e al treilea transfer al celor de la Dinamo în această iarnă, după Ianis Târbă, de la Celta Vigo, și Valentin Țicu, de la Petrolul Ploiești.

Duțu, 20 de ani, evoluează ca fundaș central, e născut în Italia și a jucat la echipele de juniori și tineret ale cluburilor Lazio și AC Milan.

Dinamo a dat 500.000 de euro pentru acest transfer, dar AC Milan are clauză de răscumpărare și a păstrat 50 la sută din drepturile federative ale jucătorului.

Dinamo a realizat al treilea transfer al iernii.

El a jucat pentru naționalele României la U17-U21, fiind și în lotul de la Euro U21, din Slovacia.

„(Cum ai ales să vii la Dinamo?) Am ales pentru că am vorbit cu directorul, președintele și Mister. Am vorbit cu toți trei și am ales să vin. Am văzut și suporterii la stadion, clar mi-au plăcut și sper că pot ajuta echipa să ajungă la obiectivul fixat. (De ce ai refuzat Craiova?) M-a convins mai mult Mister, dar și directorul și președintele. M-am gândit că am ales bine, era alegerea mai bună aici și am venit aici, la Dinamo. Nu știu la ce să se aștepte suporterii. Să vină la stadion. Sper să ajut echipa să câștige meciurile și să luăm titlul. Vorbesc românește cu mama, tata, de fiecare dată. Am toată familia aici și, când am putut, am venit și eu aici, în România.

Părinții erau mândri. Le-a plăcut oferta asta și ei erau de acord să vin aici. Dacă mă întrebați, cu Musi cred că mă înțeleg cel mai bine, suntem prieteni de mai mult timp și joc cu el la U21. Boateng și Stoinov (n.r. concurenții lui pe post) sunt doi jucători buni. Am văzut că sunt fundași buni, merge bine. Eu sunt aici să mă dezvolt și să încerc să ajut echipa”, a declarat Matteo Duțu.