Prima pagină » Sport » Dinamo a realizat al treilea TRANSFER al iernii. A fost dorit și de Universitatea Craiova

Dinamo a realizat al treilea TRANSFER al iernii. A fost dorit și de Universitatea Craiova

22 ian. 2026, 12:41, Sport
Dinamo a realizat al treilea TRANSFER al iernii. A fost dorit și de Universitatea Craiova

Matteo Duțu e al treilea transfer al celor de la Dinamo în această iarnă, după Ianis Târbă, de la Celta Vigo, și Valentin Țicu, de la Petrolul Ploiești.

Duțu, 20 de ani, evoluează ca fundaș central, e născut în Italia și a jucat la echipele de juniori și tineret ale cluburilor Lazio și AC Milan.

Dinamo a dat 500.000 de euro pentru acest transfer, dar AC Milan are clauză de răscumpărare și a păstrat 50 la sută din drepturile federative ale jucătorului.

Dinamo a realizat al treilea transfer al iernii.

El a jucat pentru naționalele României la U17-U21, fiind și în lotul de la Euro U21, din Slovacia.

„(Cum ai ales să vii la Dinamo?) Am ales pentru că am vorbit cu directorul, președintele și Mister. Am vorbit cu toți trei și am ales să vin. Am văzut și suporterii la stadion, clar mi-au plăcut și sper că pot ajuta echipa să ajungă la obiectivul fixat. (De ce ai refuzat Craiova?) M-a convins mai mult Mister, dar și directorul și președintele. M-am gândit că am ales bine, era alegerea mai bună aici și am venit aici, la Dinamo. Nu știu la ce să se aștepte suporterii. Să vină la stadion. Sper să ajut echipa să câștige meciurile și să luăm titlul. Vorbesc românește cu mama, tata, de fiecare dată. Am toată familia aici și, când am putut, am venit și eu aici, în România.

Părinții erau mândri. Le-a plăcut oferta asta și ei erau de acord să vin aici. Dacă mă întrebați, cu Musi cred că mă înțeleg cel mai bine, suntem prieteni de mai mult timp și joc cu el la U21. Boateng și Stoinov (n.r. concurenții lui pe post) sunt doi jucători buni. Am văzut că sunt fundași buni, merge bine. Eu sunt aici să mă dezvolt și să încerc să ajut echipa”, a declarat Matteo Duțu.

Recomandarea video

Mediafax
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Radare de trafic automate, incluse într-un contract URIAȘ. Sistemul e-SIGUR devine realitate
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: jocurile video în exces pot afecta dieta, somnul și greutatea
EXTERNE Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, merge la Casa Albă. Ce vrea să facă Donald Trump
14:10
Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, merge la Casa Albă. Ce vrea să facă Donald Trump
REACȚIE CTP îl torpilează pe „președintele Terrei”, Donald Trump, după discursul de la Davos: „Cel mai mare mârlan”
14:09
CTP îl torpilează pe „președintele Terrei”, Donald Trump, după discursul de la Davos: „Cel mai mare mârlan”
CONTROVERSĂ Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”
14:07
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”
FLASH NEWS Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot
14:06
Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot
FLASH NEWS Ginerele lui Trump dezvăluie la Davos „planul general” pentru Gaza, cu o hartă și mai multe proiecții. Cum va arăta noua enclavă palestiniană
14:03
Ginerele lui Trump dezvăluie la Davos „planul general” pentru Gaza, cu o hartă și mai multe proiecții. Cum va arăta noua enclavă palestiniană
ENERGIE Șeful unei mari companii din energie din România trage un semnal de alarmă: Bucureștiul are cea mai scumpă energie: „Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. București”
13:58
Șeful unei mari companii din energie din România trage un semnal de alarmă: Bucureștiul are cea mai scumpă energie: „Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. București”

Cele mai noi

Trimite acest link pe