Prima pagină » Sport » Dinamo și-a luat atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record

Dinamo și-a luat atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record

24 feb. 2026, 16:40, Sport
Dinamo și-a luat atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record

Dinamo l-a legitimat pe atacantul George Puşcaş, care se alătură echipei „roș-albe” din postura de jucător liber de contract.

Participant cu România la Euro 2024, acesta a semnat un contract valabil pentru un sezon şi jumătate, până la 30 iunie 2027, şi va evolua cu numărul 47.

Dinamo și-a lua atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record

Conform surselor Gândul fotbalistul va avea un salariu lunar de 20.000 de euro, în timp ce la Bari, acum doi ani, avea de cinci ori mai mult.

„La 29 de ani, George vine cu un parcurs solid în fotbalul european, evoluând de-a lungul carierei la cluburi precum Inter Milano, Palermo, Reading, Pisa şi Genoa. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariţii, 42 de goluri şi 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reuşind 17 goluri şi 5 pase decisive”, scriu cei de la FC Dinamo..

Are 46 de selecţii şi 11 goluri sub tricolor. Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eşalon.

Format la cluburile Liberty Oradea și FC Bihor, George Pușcaș nu a apucat să evolueze în prima ligă din România, el transferându-se în 2013 în Italia, la echipa Under-19 a clubului Inter Milano.

N-a mai jucat de 8 luni un meci oficial

În vârstă de 29 de ani, Pușcaș este liber de contract din 1 septembrie 2025, ultimul său meci oficial datând din 1 iunie 2025, când Bodrum FK a pierdut cu 0-4 meciul de campionat cu Beșiktaș Istanbul.

„Ne luptăm pentru poziţiile superioare din clasament, de aceea ne trebuie jucători care să ne permită asta. Nu vreau să vorbesc până când nu este nimic semnat.

Cred că Puşcaş va veni. Întâi trebuie să vedem cum se simte, care este nivelul lui de pregătire”, a declarat sâmbătă Zeljko Kopic, după eșecul cu Rapid, scor 1-2.

Recomandarea video

Mediafax
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?
LIFESTYLE Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
19:17
Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
FLASH NEWS Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
19:11
Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
ADMINISTRAȚIE Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi”
19:03
Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi”
ACTUALITATE Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața
19:00
Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața
TEHNOLOGIE Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
18:42
Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
ACTUALITATE Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie
18:36
Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe