Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP

Cezar Creţu a câştigat turneul ITF de la Antalya, competiție cu premii de 15.000 de dolari. Românul l-a învins în finală pe bulgarul Ilia Radulov, scor 6-2, 6-3.

Sportivul de 24 de ani, până să ridice trofeul, a trecut de Alexander Wagner, scor 7-5, 6-3, Andrea Paolini, scor 6-3, 6-4, Ianaki Milev, scor 6-4, 6-2, și Max Alcala Gurri, scor 7-6 (7/5), 0-6, 6-4.

Cezar Crețu a câștigat meciul cu Ilia Radulov, 20 ani, locul 616 ATP, într-o oră și 28 de minute. A fost al 12 lea trofeul ITF al sportivului de la Academia Victor Hănescu, susținută și de Aqua Carpatica, printre turnee fiind: 2024 – ITF M15 Oradea, 2024 – ITF M25 Satu Mare, 2025 – ITF M15 Bistrița, 2025 – ITF M15 Târgu Jiu, 2025 – ITF M15 Arad, 2025 – ITF M15 București 4, 2026 – ITF M15 Antalya 3.

Acum, tenismenul român a urcat 39 de locuri în clasamentul ATP și e pe 360 mondial.

„Sunt conștient că, pentru a ajunge acolo (n.red. – cât mai sus în clasament), am nevoie de o echipă de profesioniști în spatele meu. Sunt recunoscător pentru Victor Hănescu și Academiei Victor Hănescu pentru ajutorul pe care mi l-au dat de-a lungul timpului, însă, începând cu acest an, mi-am adăugat în echipă un preparator mental de înaltă performanță. El fiind din Olanda…prețurile din Europa sunt mai mari, după cum bine știe toată lumea, iar un profesionist din această țară comportă prețuri mai ridicate. Am nevoie să vin cu bani de la mine.

Pe parcursul verii, la un moment dat, am ajuns să mai rămân cu doar câțiva euro în conturile mele, pentru că am fost dispus să investesc în echipă și în dezvoltarea mea. A fost și este în continuare un sacrificiu pentru mine, dar sunt dispus să fac și lucruri de genul acesta pentru a reuși” spunea Cezar Crețu, la Poveștile Sport.ro.