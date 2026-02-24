Prima pagină » Actualitate » Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae

Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae

24 feb. 2026, 11:07, Actualitate
Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae
Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off / Sursa FOTO: Sport Pictures

Kennedy Boateng (29 de ani) este cel mai curtat jucător de la Dinamo, formație care primește o lovitură puternică fix înainte de play-off. Fundașul togolez a avut pe masă oferta de prelungire a contractului și a ales să semneze, dar nu cu gruparea alb-roșie.

El va evolua din vară la Shandong Luneng Taishan, în China, acolo unde au mai jucat în trecut Ionel Dănciulescu și Marius Niculae, dezvăluie în exclusivitate PROSPORT.

Boateng urmează exemplul lui Josue Homawoo

Conducerea lui Dinamo a încercat să-i prelungească angajamentul lui Kennedy Boateng, dar nu a avut succes. Adus în 2024 din postura de jucător liber de contract, africanul pleacă la fel, în vară, după ce îi expiră contractul. La Dinamo, el a fost cel mai important fundaș din lot, făcând pereche în centrul defensivei cu Josue Homawoo, iar după ce colegul său din „naționala” statului Togo a plecat la Standard Liege, a făcut cuplu cu tânărul Nikita Stoinov.

Potrivit sursei citate, acționarii dinamoviști i-au oferit apărătorului un salariu de 25.000 de euro pe lună ca să semneze prelungirea. La un moment dat, chiar președintele Andrei Nicolescu a anunțat că a existat o înțelegere verbală între părți. Totuși, Boateng a refuzat propunerea și nu a mai semnat prelungirea, iar motivul din spatele acestei decizii are legătură cu ofertele pe care le-a primit.

ProSport a anunțat în exclusivitate interesul chinezilor pentru internaționalul lui Dinamo. Ulterior, presa din China a confirmat și a dezvăluit că echipa interesată de fotbalist este  Shandong, una dintre cele mai bogate formații din țară. Gruparea la care în trecut au fost legitimați Ionel Dănciulescu și Marius Niculae este deținută de statul chinez, prin Ministerul Energiei. La Shandong, salariul lui Boateng va trece de 50.000 de euro/lună.

Promisiunea lui Kopic

Și în cazul lui Boateng va fi aplicată aceeași strategie folosită cu Josue Homawoo – Dinamo l-a pierdut liber (s-a transferat la Standard Liege), dar l-a folosit până în ultimul meci.

Chiar dacă Dinamo a avut în iarnă o ofertă de 500.000 de euro, antrenorul Zeljko Kopic s-a opus plecării togolezului – „Nu pleacă dacă nu avem înlocuitor pe măsură”. Ulterior, tehnicianul croat a transmis că va avea grijă ca Boateng să evolueze bine până la finalul contractului.

În perioada de mercato din ianuarie, dinamoviștii l-au adus la echipă pe Matteo Duțu, jucător care a făcut parte din lotul celor de la AC Milan, însă Kopic consideră că fotbalistul în vârstă de 20 de ani mai are nevoie de adaptare până când va putea fi aruncat în luptă.

Kennedy Boateng face pereche în centrul defensivei cu Nikita Stoinov (20 de nai), care a reușit să se impună în primul „11” și este titular atât în campionat, cât și în Cupa României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună

Ce spune președintele lui Dinamo despre ARBITRAJ, după apariția cazului Radu Petrescu

Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 2-1: „Nu e prima oară când ni se întâmplă așa ceva împotriva acestei echipe”

Alertă la Rapid: Giovanni Becali face anunțul despre vânzarea lui Andrei Borza. „Să se miște repede”

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”
11:18
Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”
UTILE Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
11:09
Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”
11:05
Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”
SPORT Gigi Becali a luat foc după ce l-a auzit pe MM Stoica: „Eu sunt patronul și eu dau ordinul, nu el!”
09:48
Gigi Becali a luat foc după ce l-a auzit pe MM Stoica: „Eu sunt patronul și eu dau ordinul, nu el!”
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
Cancan.ro
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre conștiință și conștiență?
CONTROVERSĂ Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice
11:21
Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice
IMOBILIARE Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
11:19
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
POLITICĂ Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”
11:03
Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”
VIDEO Ion Cristoiu: Așa zisă Reformă a lui Ilie Bolojan dă înapoi cu toate pânzele sus
10:51
Ion Cristoiu: Așa zisă Reformă a lui Ilie Bolojan dă înapoi cu toate pânzele sus
Gândul de Vreme În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
10:49
În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
RĂZBOI Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană”
10:23
Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană”

Cele mai noi

Trimite acest link pe