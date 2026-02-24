Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae

Kennedy Boateng (29 de ani) este cel mai curtat jucător de la Dinamo, formație care primește o lovitură puternică fix înainte de play-off. Fundașul togolez a avut pe masă oferta de prelungire a contractului și a ales să semneze, dar nu cu gruparea alb-roșie.

El va evolua din vară la Shandong Luneng Taishan, în China, acolo unde au mai jucat în trecut Ionel Dănciulescu și Marius Niculae, dezvăluie în exclusivitate PROSPORT.

Boateng urmează exemplul lui Josue Homawoo

Conducerea lui Dinamo a încercat să-i prelungească angajamentul lui Kennedy Boateng, dar nu a avut succes. Adus în 2024 din postura de jucător liber de contract, africanul pleacă la fel, în vară, după ce îi expiră contractul. La Dinamo, el a fost cel mai important fundaș din lot, făcând pereche în centrul defensivei cu Josue Homawoo, iar după ce colegul său din „naționala” statului Togo a plecat la Standard Liege, a făcut cuplu cu tânărul Nikita Stoinov.

Potrivit sursei citate, acționarii dinamoviști i-au oferit apărătorului un salariu de 25.000 de euro pe lună ca să semneze prelungirea. La un moment dat, chiar președintele Andrei Nicolescu a anunțat că a existat o înțelegere verbală între părți. Totuși, Boateng a refuzat propunerea și nu a mai semnat prelungirea, iar motivul din spatele acestei decizii are legătură cu ofertele pe care le-a primit.

ProSport a anunțat în exclusivitate interesul chinezilor pentru internaționalul lui Dinamo. Ulterior, presa din China a confirmat și a dezvăluit că echipa interesată de fotbalist este Shandong, una dintre cele mai bogate formații din țară. Gruparea la care în trecut au fost legitimați Ionel Dănciulescu și Marius Niculae este deținută de statul chinez, prin Ministerul Energiei. La Shandong, salariul lui Boateng va trece de 50.000 de euro/lună.

Promisiunea lui Kopic

Și în cazul lui Boateng va fi aplicată aceeași strategie folosită cu Josue Homawoo – Dinamo l-a pierdut liber (s-a transferat la Standard Liege), dar l-a folosit până în ultimul meci.

Chiar dacă Dinamo a avut în iarnă o ofertă de 500.000 de euro, antrenorul Zeljko Kopic s-a opus plecării togolezului – „Nu pleacă dacă nu avem înlocuitor pe măsură”. Ulterior, tehnicianul croat a transmis că va avea grijă ca Boateng să evolueze bine până la finalul contractului.

În perioada de mercato din ianuarie, dinamoviștii l-au adus la echipă pe Matteo Duțu, jucător care a făcut parte din lotul celor de la AC Milan, însă Kopic consideră că fotbalistul în vârstă de 20 de ani mai are nevoie de adaptare până când va putea fi aruncat în luptă.

Kennedy Boateng face pereche în centrul defensivei cu Nikita Stoinov (20 de nai), care a reușit să se impună în primul „11” și este titular atât în campionat, cât și în Cupa României.

