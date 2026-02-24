Gigi Becali a luat foc după ce l-a auzit pe MM Stoica: „Eu sunt patronul și eu dau ordinul, nu el!”

Faza petrecută în minutul 24 la FCSB – Metaloglobus, scor 4-1, a băgat zâzania între Gigi Becali și Mihai Stoica. Șefii campioanei nu se pun de comun acord asupra unui episod petrecut la jumătatea primei reprize a partidei care a tras cortina peste runda cu numărul 28 din Superligă.

Atunci, Florin Tănase a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit, iar portarul Matei Popa a tras de timp și a simulat o accidentare oferindu-i timp antrenorului Elias Charalambous să poată efectua schimbarea.

Becali, de acord cu tragerile de timp

La final, Gigi Becali a luat foc când a aflat că Mihai Stoica, președintele C.A, le-a interzis jucătorilor să mai tragă de timp, scrie PROSPORT.

Accidentarea lui Tănase i-a luat prin surprindere pe cei din staff-ul tehnic al „roș-albaștrilor”, care nu erau pregătiți să facă această schimbare. În acel mooment, tânărul goalkeeper Matei Popa a tras de timp și a simulat o accidentare pentru ca Elias Charalambous să-l poată pregăti pe Mamadou Thiam pentru a fi trimis pe teren.

După meci, Gigi Becali s-a arătat de acord cu această practică și a făcut o adevărată criză de nervi când a aflat că MM le-a interzis jucătorilor să mai tragă de timp. Pornind de aici, el a ținut să le reamintească tuturor cine este „stăpânul” la FCSB.

Iată dialogul purtat de Becali cu Radu Naum, la DigiSport.

Radu Naum: Mihai Stoica a spus că el nu e de acord cu gesturile fotbaliștilor care trag de timp și că i-a interzis lui Ștefan Târnovanu, în trecut, astfel de ieșiri.

Gigi Becali: E părerea lui MM. Bine, el zice așa, dar nici el nu gândește așa.

Radu Naum: Am vrut să vedeți că sunt și alte păreri.

Gigi Becali: Bine, atunci. Eu zic așa. El i-a interzis lui Târnovanu să facă șiretlicurile să nu tragă de timp. Eu sunt patronul și eu le dau ordin așa: să stea pe jos oricât până se face schimbarea! E ordin! Gata! MM nu are opinia mea, e mai diplomat. Nu el dă ordine, eu dau.

