Dinamo, TRANSFER de 250.000 de euro. „A fost important pentru mine să se concretizeze”

Andrei Mărginean (23 de ani) a fost transferat definitiv la Dinamo, după ce a jucat la roș-albi în sezonul trecut, dar împrumutat de la Sassuolo.

Dinamo a plătit clauza de 250.000 euro către clubul din Italia. Mijlocașul a vorbit despre transfer și despre obiectivul pe care-l are pentru noul sezon alături de „câini”.

Echipa lui Zeljko Kopic a jucat ieri un amical cu CS Afumaţi, din Liga 2, și a învins cu 1-0.

Dinamo a făcut un transfer. Roș-albii au plătit 250.000 de euro

„Sunt foarte fericit. Am dorit mult acest lucru și cred că s-a și văzut. A fost important pentru mine și pentru Dinamo ca transferul să se concretizeze. Mă bucur că s-a întâmplat. Sunt pregătit și foarte motivat. Mi-a fost dor de colegi, de atmosferă. A fost o perioadă în care am așteptat mult această revenire, iar acum sunt aici și mă simt bine. A fost o experiență foarte bună, din care am avut multe de învățat. Nu doar despre mine, ci și despre fotbalul românesc. N-am mai jucat în România înainte, așa că a fost o perioadă de adaptare și învățare. La început a fost ceva nou, dar pe parcurs am început să mă simt din ce în ce mai bine. La antrenamente eram pregătit pentru rolul de fundaș central, așa că am încercat să învăț cât mai repede și să devin o opțiune sigură pentru antrenor”, a declarat Andrei Mărginean, pentru dinamo1948.club.

(n.r. despre golurile din play-off) N-aș zice că asta e specialitatea mea, dar acele goluri au fost o răsplată pentru munca depusă. Cine știe, poate în viitor îmi schimb și poziția pe teren. Dar până atunci, rămân acolo unde are echipa nevoie de mine – Andrei Mărginean

Mijlocașul folosit ca fundaș a mai declarat: „În primul rând, să fiu sănătos. Asta e cel mai important. Să trecem cu bine peste perioada de pregătire, să fiu apt fizic. Apoi, vreau să ajut echipa cât mai mult, iar la nivel de grup, obiectivul nostru trebuie să fie o clasare cât mai bună în campionat. Putem și trebuie să urcăm mai sus în clasament! E o responsabilitate, dar și o onoare să știu că Mister are încredere în mine. Voi munci în continuare și mai mult pentru a confirma aceste așteptări. (n.r. mesaj pentru suporteri) Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi sezonul trecut, și la bine, și la greu. Vă aștept din nou la stadion! Hai să fim din nou aproape și să ne bucurăm împreună de un sezon reușit. Mulțumesc”.