Dinamo – Universitatea Craiova, a doua semifinală a Cupei României la fotbal, are loc de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Cine câștigă va juca în finală împotriva lui U Cluj, prima echipă calificată în ultimul act.

Dinamovistul Zeljko Kopic, despre olteni! „Au și slăbiciuni, ca orice echipă, o să încercăm să le exploatăm”

Confirm estimărilor jumătate din stadion, fiind plin. Se speră că în tribune vor fi peste 25.000 de spectatori.

Dinamo a organizat o ofertă specială pentru duelul din penultimul act al Cupei. Practic, cine a cumpărat un bilet a mai primit unul gratis. Astfel, deși au încasat banii doar pe 10.000 de tichete, numărul spectatorilor va fi dublu.

Marian Barbu va conduce la centru meciul Dinamo – Universitatea Craiova, din semifinalele Cupei României, programat astăzi, de la ora 20.30.

Barbu va fi ajutat de Mircea Mihail Grigoriu şi Bucsi Imre-Laszlo, în timp ce rezervă va fi Iulian Comănescu. În Camera VAR se vor afla Iulian Dima şi Ovidiu Artene.

Observator a fost desemnat Adrian Comănescu, iar delegat de joc va fi Miodrag Daniel Mihai.

Prețul biletelor la Dinamo – Craiova

VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 150 lei

Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 100 lei

Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

Kopic: „Craiova are calitate, a avut multe meciuri bune în acest sezon”

„Karamoko nu este disponibil și nici Ikoko nu e gata de meci. Am vorbit după U Cluj de faptul că Karamoko are o istorie cu accidentările, noi am încercat să intervenim și să-l ajutăm. Așa a fost și cu Dennis Politic, am încercat să intervenim. Uneori nu poți controla viața jucătorilor timp de 24 de ore.

La finalul zilei e vorba despre jucător, că nu vorbim doar de talent, vorbim și despre lucrurile din afara terenului. La cluburile mari oamenii se uită și la acest aspect, pentru că în momentul când ai 60-70 de meciuri pe sezon trebuie să ai grijă. Una e să te accidentezi în duel, alta e să ai probleme musculare, aici intervine modul în care ai grijă de tine.

În rest toți jucătorii sunt sănătoși și pot să fie pe teren. Atmosfera e bună, mai ales acum, după victoria cu U Cluj. Știm că Universitatea Craiova are calitate, a avut multe meciuri bune în acest sezon. Au și slăbiciuni, ca orice echipă, o să încercăm să le exploatăm. O să dăm totul pentru a duce pe Dinamo în finală.

Anul trecut am vorbit de importanța ca anul trecut să ajungem în play-off, iar anul acesta am spus că vrem să fim la cel mai bun nivel în ambele competiții. Nu știu cum va aborda Craiova acest meci, dar cred că echipele mari vor să joace finale și să câștige trofee”, a declarat Kopic.