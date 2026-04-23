Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep și cei de la FCSB caută antrenor. Mihai Stoica se ocupă de acest aspect și l-a contactat inclusiv pe fostul tehnician al echipei, Elias Charalambous, care a refuzat o revenire.

Gigi Becali spune că are răbdare și a dezvăluit cum ar dori să fie noul antrenor al echipei. A declarat și că va interveni asupra staff-ului tehnic doar dacă observă că un jucător are o prestație slabă, caz în care va cere să fie scos de pe teren.

O variantă ar putea fi Alberto Gilardino, liber de contract după ce a pelcat de la Pisa, echipă din Serie A.

Gigi Becali a explicat după ce criterii caută un nou antrenor la FCSB

„Ce să facem, nu-mi mai bat capul, hai repede, răbdare, răbdare, răbdare. Răbdare până i-am bătut pe toți, cum am făcut performanțele pe care nu le-a făcut nimeni, o să îi bat, iar îi bat, iar cupe europene. E adevărat că sunt în groapă, recunosc că sunt, dar voi ieși din groapă. Nu știu cine e antrenor acum, MM face. I-am spus lui Mihai, are 20 de antrenori pe listă, 20, și români, și străini, sunt 2-3 la care ne gândim. I-am spus lui Mihai puțină răbdare. Mihai vrea un străin. Eu să recunosc, sunt nebuniile mele, eu vreau un ortodox, dacă s-o putea bine, dacă nu, bine. Dacă s-o putea. Eu v-am spus. I-am spus lui MM dorința mea. Asta nu înseamnă că nu iau orice nație, orice religie, dar e de preferat să fie ortodox”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

„A jucat și cu Adrian Mutu prin Italia”

„Despre unul dintre străini mi-a zis că a fost foarte mare ca jucător și antrenor, și cunoscut, dar nu vi-l zic, că-l știți. A jucat și cu Adrian (n.r. – Mutu), prin Italia. Nu vă spun toate gândurile, eu vă spun lucrurile care primează. Să nu exagerăm, poate să fie și musulman, care e treaba, eu doar zic ce am preferat.

Oricine ar veni de acum înainte am zis că o să facă tot. Mai cobor și eu, mai ies în iarbă, să miros iarba, mai ieșim la coasă că e primăvară. Am stat liniștit și stau liniștit, dar dacă văd că joacă un jucător care, săracul, nu mai poate, îi zic lui MM. Dacă face figuri, scoate-l de pe listă, că așa nu poate să-l mai bage.

Sunt mai mulți pe lista de antrenori, nu e numai unul, întrebați-l pe MM, să vă spună ce vrea el, ce poate el. Nu există termen până când angajez, nu mai fac repede. Nu poate Filip să rămână, aducem antrenor sigur, vrei să joc eu play-off-ul, eu cobor în iarbă, dar doar miros iarba?! Joc eu play-off-ul?”, a mai spus omul de afaceri.