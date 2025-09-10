E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de lupte din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume

Peste 150 de țări vor fi reprezentate la Campionatele Mondiale de lupte care vor fi organizate în perioada 11-21 septembrie, în Croația, la Zagreb.

Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele Federației Internaționale de Lupte, a explicat care vor fi principale particularități ale acestei competiții de top mondial:

„Dincolo de faptul că este cea mai importantă competiție a planetei, acest Campionat Mondial vine și cu câteva noutăți. Va fi un Mondial în care echipele se vor reașeza. Mulți sportivi s-au retras din activitate iar acum este vremea „lupilor” tineri.

A sportivilor dornici de afirmare. Este pentru prima dată când Croația organizează un Campionat Mondial.

În ultimii ani au fost organizate, anual, concursuri de top cum ar fi etapele de Cupă Mondială sau Campionatele Europene. Sunt ferm convins că și de această dată organizarea va fi la înălțime”, a precizat Răzvan Pîrcălabu.

Evenimente cu impact planetar

În timpul desfășurării Campionatelor Mondiale președintele forului mondial a decis organizarea galei Hall of Fame dar și a celei mai mari conferințe internaționale care se va întinde pe perioada unei săptămâni.

„În afara galei Hall of fame, unde vor fi invitate o mulțime de glorii din lumea luptelor, președintele va organiza și o conferință internațională, poate cea mai mare la acest nivel, la care au fost invitați să participe o mulțime de oameni de sport. Luptele, ca și disciplină sportivă, au crescut enorm ca vizibilitate la nivel mondial. Federația noastră a ajuns în top cinci federații olimpice”, a mai punctat Pîrcalabu.

Obiectivul românilor, o medalie

Dacă la lupte libere și greco romane, masculin, încă nu putem spera la o medalie, nu același lucru se poate spune despre feminin.

„La nivelul Federației Române de Lupte ne-am propus ca obiectiv principal cucerirea unei medalii. Un obiectiv realizabil dacă luăm în calcul faptul că avem sportive foarte valoroase”, a mai explicat Răzvan Pîrcălabu.