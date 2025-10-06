Prima pagină » Sport » Emil Ghinea a câștigat ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă

06 oct. 2025, 17:11, Sport
Pilotul constănțean Emil Ghinea a fost marele câștigător al Trofeului Poiana Brașov, stabilind totodată și cel mai bun timp al weekendului, în ultima etapă a sezonului din Campionatul Național de Viteză în Coastă, care a strâns atât un număr record de piloți participanți, cât și de spectatori.

După o primă zi de recunoașteri și antrenamente dominată de ploaie și asfalt ud, în care turismele au fost clar mai rapide pe traseu, cu Radu Benea cel mai rapid dintre cei 100 de piloți înscriși, situația s-a schimbat duminică, atunci când vremea s-a îmbunătățit considerabil.

Pe un prototip Osella PA21 4C Turbo, care i-a aparținut în trecut campionului european absolut, Ghinea a preluat conducerea încă de la primele urcări de duminică. Înaintea manșelor de concurs, el era urmat în clasament de Julien Răduță (Norma M20F) și de Radu Benea (Ferrari 488 Challenge).

La Viteză în Coastă sunt programate două manșe de concurs, iar timpii acestora se cumulează pentru a stabili clasamentele finale. Totuși, topul de la Trofeul Poiana Brașov s-a realizat doar după prima manșă, deoarece în cea decisivă au avut loc mai multe întreruperi pe traseu, care au creat întârzieri majore în program.

După ce mașina pilotului Răzvan Gosta a lăsat o dâră de ulei de peste 1,5 kilometri, aproape o treime din traseu, iar situația nu a mai putut fi remediată la timp până la redeschiderea circulației, Colegiul Comisarilor Sportivi a decis anularea manșei secunde. Astfel, la final s-au luat în calcul, conform regulamentului, doar timpii de pe prima urcare, deși la cea decisivă reușiseră să ajungă la finiș peste 80% dintre piloți.

Cu un timp de 2:05,259, Emil Ghinea a câștigat pentru prima dată în carieră cea mai cunoscută etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, iar podiumul open a fost completat de Octavian Ciovică, la 1,2 secunde, și Elias Răduță, la 1,5 secunde. Acesta a fost și podiumul Categoriei II.

La Categoria I, cea dedicată turismelor, victoria i-a revenit timișoreanului Radu Benea, cu un timp de 2:07,810, care a devenit și noul campion al turismelor, după șase ani în care divizia a fost dominată de Mihai Leu (2019, 2020, 2021) și Alexandru Pițigoi (2022, 2023, 2024). Podiumul categoriei de la Trofeul Poiana Brașov a fost completat de Călin Făgădar (Mitsubishi Evo) și Horațiu Ionescu-Cristea (Porsche 991).

Organizat de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, Trofeul Poiana Brașov a strâns, în ciuda vremii, mii de spectatori pe traseul de concurs, un record pentru actuala stagiune a Campionatului Național de Viteză în Coastă.

