EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”! Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo

10 feb. 2026, 13:29, Sport
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detaliile neștiute din interiorul clubului după meciul cu Craiova: cum se văd „transferurile” și ce s-a întâmplat la „oficială” în timpul meciului.

Dăm calificativele pentru jucători, vedem cine merită „garsonieră” și cine ia patru stele. Discutăm scandalurile de la final și ce merită Baiaram după ce a scuipat un suporter.

Aflăm adevărul despre ce se întâmplă cu Boateng și dacă mai vin sau nu jucători.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

