Președintele UDMR, Kelemen Hunor, respinge afirmațiile premierului Ilie Bolojan potrivit cărora protestele din Harghita și Covasna ar fi fost influențate de factori politici din Ungaria, în contextul alegerilor parlamentare din luna aprilie.

Contactat de Gândul pentru un punct de vedere, Kelemen Hunor a negat orice implicare a guvernului condus de Viktor Orban în manifestațiile împotriva creșterii taxelor locale.

„Este exclus. Dar mai bine întrebați-l pe Bolojan să vă spună la ce s-a gândit”, a transmis liderul UDMR.

Declarația vine după ce premierul Bolojan a declarat într-o intervenție la Digi24, că protestele din Ținutul Secuiesc ar putea fi alimentate de „campanii din afara țării”, pe fondul mizelor politice legate de alegerile parlamentare din Ungaria.

„Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice. Când sunt anumite poziționări și campanii, lucrurile se pot prezenta într-o formă sau alta. Este dreptul cetățenilor români și maghiari să voteze. În mod cert, creșterea de impozite creează nemulțumiri, dar nu mai puteam continua în această formă”, a declarat Ilie Bolojan.

În ultimele zile, sute de oameni au ieșit în stradă în mai multe localități din județele Harghita și Covasna, inclusiv Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc și Gheorgheni, pentru a protesta față de creșterea taxelor și impozitelor locale.

Nu este primul protest de acest tip care a avut loc în 2026. Pe 31 ianuarie 2026, peste 2.000 de persoane au protestat la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Protestatarii au adresat mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan.

