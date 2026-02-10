Prima pagină » Sport » Craiova lui Coelho, transfer din liga a doua! Cine este Alexandru Iamandache

Craiova lui Coelho, transfer din liga a doua! Cine este Alexandru Iamandache

10 feb. 2026, 12:45, Sport
Universitatea Craiova a anunțat că Alexandru Iamandache, atacant al cărui transfer de la divizionara secundă CS Afumați urma să se realizeze din vară, va face parte încă din această iarnă din lotul condus de Filipe Coelho.

Atacantul în vârstă de 26 de ani, care poate evolua și pe postul de aripă stânga, este prima oară când este legitimat la o grupare de Superliga.

Alexandru Iamandache a evoluat în cariera sa de până acum doar în eșaloanele inferioare la formațiile FC Pucioasa, Poli Timișoara și CS Afumați.

„Alexandru Iamandache, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga a II-a a fost transferat definitiv de la CS Afumați.

El se va alătura lotului alb-albastru în cursul zilei de astăzi. Bun venit în familia Științei, Alexandru!”, informează gruparea din Bănie pe pagina oficială de Facebook.

Incidente după partida de pe Arena Națională

Au fost scene scandaloase cu Ștefan Baiaram în prim plan după Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1. Tot în drumul spre tunel, fotbalistul Craiovei era înjurat de fanii aflați la VIP, iar acesta s-a oprit în dreptul lor.

După un scurt schimb de replici, Baiaram a scuipat un fan, apoi a plecat foarte nervos.

Jandarmii au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 31.330 de lei, după meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1, din Superliga.

Dintre acestea, o sancţiune contravenţională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 2 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni.

