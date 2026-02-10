Patinatorul artistic Ilia Malinin a executat un salt înapoi în timpul competiției de patinaj artistic pe echipe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.

Ilia Malinin a făcut un „backflip”, exercițiu interzis în competiții zeci de ani pentru că e prea periculos, dar reintrodus în regulament în 2024.

SUA a câștigat aurul la patinaj artistic pe echipe, la Jocurile Olimpice 2026, fiind al doilea titlu olimpic consecutiv.

Ilia Malinin a intrat în istoria patinajului la JO Milano Cortina 2026. „A devenit un fenomen viral”

Alban Preaubert analizează contextul și stilul superstarului Ilia Malinin. „Are într-adevăr corpul perfect pentru sărituri și patinaj artistic. Are un raport ideal între greutate și putere. Centrul său de greutate este relativ jos. Are o forță mentală de oțel. Nu se teme de nimic și nu-și impune niciodată limite. Deja vorbește despre cvinuple. Se autointitulează Zeul Quad. Spune că a încălcat legile fizicii. Are o încredere de sine enormă, ceea ce îl ajută să fie atât de puternic. Are o putere reală în picioare. Și lucrează la asta și în afara patinoarului. Face multă pregătire fizică”, a spus multiplul campion la patinaj artistic, potrivit Eurosport.

Iar, Javier Fernandez completează, conform sursei citate: „Este un patinator tânăr, încă nu are 22 de ani. Din punct de vedere tehnic, nu putem spune că mai are de îmbunătățit, pentru că este excepțional, dar din punct de vedere artistic și expresiv, poate continua să se perfecționeze. Este complet normal. Este ceva ce ni s-a întâmplat tuturor patinatorilor. Nu înseamnă că îi lipsește ceva.

Va continua să se perfecționeze și vom vedea mult mai multe de la el. Și cred că este un lucru pozitiv să știi că mai ai loc de îmbunătățiri. Vorbim despre cineva care a fost deja campion mondial. Cred că a devenit și un fenomen viral. Este un sportiv care a arătat lumii că poți face mai mult decât înainte, că poți depăși limitele. Îmi place foarte mult atitudinea lui față de toate acestea, și anume că nu se gândește la medalie, ci se gândește să patineze bine, să se bucure de moment, ceea ce, în final, este treaba pe care trebuie să o facă, ceea ce este cel mai inteligent lucru de făcut pentru a încerca să nu facă greșeli și să se concentreze doar pe a câștiga, a câștiga, a câștiga”.