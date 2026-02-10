Prima pagină » Actualitate » Managerul Thomas Frank i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Ce statut va avea românul la Tottenham

10 feb. 2026, 10:54, Actualitate
Vești importante vin de la Londra, acolo unde managerul Thomas Frank pare că i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Internaționalul român a aflat ce urmează pentru el la Tottenham, scrie PROSPORT.

Drăgușin a lipsit din lotul lui Spurs timp de 10 luni din cauza unei accidentări grave suferită la începutul anului trecut.

Ce părere are managerul Thomas Frank de Drăgușin

Revenit la antrenamente, românul a intrat treptat în meciuri, iar acum managerul Thomas Frank spune că s-a lămurit în privința lui. Concret, internaționalul nostru este un jucător important în angrenajul echipei, a dat de înțeles noul tehnician al celor de la Spurs.

Și, la fel ca pe vremea lui Ange Postecoglou, Radu Drăgușin poate profita de accidentările fundașilor titulari, Thomas Frank arătându-se încântat de calitățile sale.

Pentru următorul meci, împotriva celor de la Newcastle, Cristian Romero este suspendat, situație în care este de așteptat ca Drăgușin să intre pe teren din primul minut de joc. Cu această ocazie, românul are șansa să confirme că poate fi titular, dacă i se acordă încredere.

„E clar că avem multe probleme de lot, iar asta ne dezavantajează, însă tot cred că am aliniat o echipă competitivă împotriva lui Manchester United. De asemenea, cred că am arătat foarte bine în primele 30 de minute.

Pentru meciul următor am pierdut doi jucători, pe Romero și Udogie, dar Djed Spence revine. Cred că Radu Drăgușin va arăta bine la revenirea în echipă și vom alinia un prim 11 la fel de competitiv. Drăgușin s-a descurcat bine după revenire. A arătat bine în cele două meciuri în care a evoluat. E puternic și îmi place asta. E un fundaș foarte bun, alert, îmi place cum se mișcă și cum anticipează diferite situații. Îmi place foarte mult și că e extrem de competitiv din toate punctele de vedere. Radu e bine, e puternic și e gata să joace”, a declarat Thomas Frank.

Cât timp poate profita Drăgușin

Forțat de împrejurări, Thomas Frank îl va folosi pe Radu Drăgușin în următoarele patru etape din Premier League. În partida cu Manchester United, Cristian Romero a fost eliminat. Deoarece a bifat a doua eliminare din acest sezon, a primit 4 etape de suspendare. Va rata meciurile cu Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace.

Pentru Radu Drăgușin e o veste excelentă în condițiile în care era foarte dificil să-i ia fața argentinianului în primul „11”. Acum, românul are la dispoziție patru meciuri să demonstreze că merită să joace mai mult la Spurs, mai scrie PROSPORT.

În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham

AC Milan, negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin. Ce planuri au oficialii gigantului din Serie A

